Barcelona duplica su aportación económica a la UNRWA para reforzar la ayuda a los palestinos

El Ayuntamiento de Barcelona duplicará su aportación económica a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el Oriente Próximo (UNRWA) hasta alcanzar los 400.000 euros anuales. El objetivo es reforzar la cooperación directa con Gaza a través de la agencia, con quien mantiene un convenio de colaboración, en un momento extremadamente complicado por el bloqueo de ayuda humanitaria en la Franja. El anuncio lo ha hecho el alcalde, Jaume Collboni, desde los almacenes humanitarios de la agencia en Amán (en Jordania), en el marco de su viaje oficial a Oriente Próximo que inició el domingo.

“La situación que se vive es desesperada porque se ha bloqueado la ayuda humanitaria y más de 6.000 camiones no pueden entrar”, ha alertado el primer edil en declaraciones a los periodistas desde uno de estos almacenes, que también ha podido visitar EL PERIÓDICO in situ. El incremento de la contribución que el consistorio hará a UNRWA irá dedicado a la compra de medicinas y alimentos, y también al apoyo sanitario de niños con discapacidad. Un programa que aprovechará para visitar este martes, en un gesto más de denuncia y de “apoyo a los territorios ocupados”.

Tras aterrizar este domingo en Amán, Collboni ha visitado este lunes dos de los seis almacenes que UNRWA tiene en Jordania, junto a la teniente de alcalde responsable de las áreas de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Maria Eugènia Gay, y el embajador de España en Jordania, Miguel de Lucas González. Están repletos de cajas con ropa, comida y medicinas, entre otros materiales, que no pueden ser enviados a Gaza por el bloqueo humanitario que está ejerciendo Israel. “Hay una situación humanitaria absolutamente desesperada sobre el terreno, y más ahora que se ha declarado oficialmente la situación de hambruna por Naciones Unidas. Aun así no podemos hacer llegar esta ayuda”, ha lamentado el portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler.

La "peor situación"

Junto al alcalde barcelonés, Fowler ha explicado que el material que tienen en Jordania equivale a unas 900 cargas de camión de suministros humanitarios, “una situación similar a la de Egipto”. En total, la agencia de las Naciones Unidas tiene 6.000 cargas que “podrían comenzar a entrar de inmediato si se permitiera”. “Están sólo a unos kilómetros de personas que se están muriendo de hambre”, insiste Fowler, que precisa que no sólo es comida sino mantas, tiendas de campaña, materiales de limpieza y artículos de higiene personal.

A pesar del bloqueo de Israel, la aportación económica de Barcelona será una gran ayuda para el organismo, que se enfrenta a una dificilísima situación financiera sin capacidad de poder planificar más allá de septiembre por la decena de países que han ido reduciendo su financiación gradualmente. No obstante, les queda la esperanza de los países que la han incrementado, como España, Bélgica, Irlanda y, más allá de Europa, Irak o Argelia. Por todo ello, lamenta que están en “la peor situación” que se ha vivido nunca porque es una triple crisis: humanitaria, política y financiera.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante su visita a un centro de la UNWRA en Amán (Jordania) / Ayuntamiento de Barcelona / Laura Guerrero

Collboni ha podido conocer de primera mano el sistema de gestión de stocks y logística del almacén con la intención de poder seguir garantizando la ayuda humanitaria. La capital catalana ha desarrollado históricamente una intensa cooperación técnica directa con Gaza especialmente a través de la UNRWA. Actualmente, Barcelona financia con 300.000 euros un proyecto de distribución de alimentos y en 2024 ya duplicó su contribución anual hasta 190.000 euros. Esta es la cifra que ahora se duplica.

El alcalde ha insistido que la misión de cooperación que lidera estos días en Oriente Próximo no tiene como objetivo hablar del conflicto, sino precisamente “ir sobre el terreno y ayudar”. Su viaje oficial contemplaba una primera parte en Jerusalén y las ciudades palestinas de Belén y Ramala, a las que no ha podido ir por el veto de Israel a entrar en el país. Aun así, ha podido retomar su viaje y también se ha reunido hoy con el alcalde de Amán, Youssef al-Shawarbeh, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre ambas ciudades y renovar su acuerdo de cooperación. Este martes continuará su viaje conociendo otro de los proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento de Barcelona.