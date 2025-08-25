El baño vuelve a permitirse en las playas de Badalona tras dos días de aguas contaminadas

Los vecinos de Badalona no han podido disfrutar este fin de semana del agua de sus playas. El motivo, un nuevo vertido de aguas residuales domésticas al mar, situación que se repite desde hace lustros en la cuarta ciudad catalana cada vez que cae sobre ella la lluvia con cierta intensidad. En esta ocasión, las fuertes tormentas del pasado viernes por la tarde volvieron a provocar que el sistema de alcantarillado no pudiese absorber los más de 20 litros por metro cuadrado que cayeron en poco más de 30 minutos, de manera que se vio obligado a descargar al exterior para que la presión del caudal no dañase la red, o que alguna tapa de alcantarilla saltase por los aires. Así, tras un fin de semana de banderas rojas que prohibían el baño, este lunes el litoral badalonés ha recobrado la normalidad y ya ondea la bandera verde en las nueve playas abiertas de la ciudad (la de la Mora sigue cerrada, pendiente de ser descontaminada).

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, explicó la situación este domingo a través de una publicación en las redes sociales, advirtiendo que durante 48 horas "no se podría entrar al agua" debido al vertido: "El alcantarillado no dio abasto y lanzó directamente al mar lo que no podía absorber". El edil aprovechó, además, para destacar que en la ciudad solamente existe un depósito de aguas pluviales, que sirve para acumular las precipitaciones y evitar, en la medida de lo posible, estos vertidos. Este depósito, llamado de la Estrella, se inauguró en 2012, durante el primer mandato de Albiol al frente del consistorio badalonés (2011-2015). La oposición no ha tardado en responder que si bien el depósito lo inauguró el actual alcalde, el proyecto fue aprobado durante el mandato anterior, aún bajo la alcaldía del socialista Jordi Serra.

De todas formas, el depósito pluvial de la Estrella, con una capacidad de 30.000 metros cúbicos, no pudo evitar el vertido al mar tras la copiosa lluvia del viernes porque lleva más de un año fuera de servicio, tal como adelantó hace cerca de un mes EL PERIÓDICO. Concretamente, no funciona desde, al menos, el día 7 de junio de 2024, cuando se detectó que el tubo de impulsión de las bombas de vaciado estaba roto y, por lo tanto, no se podía impulsar el agua del depósito a la red de alcantarillado. Sin ese tubo, el depósito no puede funcionar y queda fuera de servicio. El Ayuntamiento procuró licitar por la vía de urgencia el arreglo de la infraestructura, pero los servicios jurídicos municipales no lo permitieron, aseguraron fuentes municipales a este medio. Así, la licitación ha tenido que discurrir por los trámites ordinarios, y se ha dilatado más de un año. El contrato está actualmente pendiente de adjudicación, y dos empresas han presentado sendas ofertas.

Sin embargo, el funcionamiento ordinario del único depósito tampoco es suficiente para evitar los vertidos, que se han repetido históricamente aun con la infraestructura funcionando a pleno rendimiento. Es por ello que el ejecutivo local firmó un convenio con el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en el mes de diciembre de 2024 para la construcción de otros tres depósitos, con los que el ejecutivo municipal prevé acabar en un 85% con los vertidos. Estarán situados en las inmediaciones de la calle de en Prim (con una capacidad de 6.800 metros cúbicos), otro en la avenida de Alfons XII (capacidad de 25.000 m³), y un tercero en el parque de Can Barriga, en Bufalà (con 69.000 m³).