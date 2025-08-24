Un edificio histórico de Barcelona donde se diseccionaban muertos ante un público muy atento

En pleno corazón del Raval barcelonés, tras los muros de piedra del antiguo recinto hospitalario de la Santa Creu, se encuentra uno de los espacios más singulares de la historia médica catalana. La Real Academia de Medicina de Catalunya alberga un anfiteatro anatómico del siglo XVIII que constituye un testimonio excepcional de la evolución científica europea: una sala circular presidida por una mesa de disección de mármol sobre la cual, durante décadas, se desarrollaron las primeras lecciones prácticas de anatomía humana ante estudiantes, profesores y curiosos civiles.

Este espacio neoclásico, obra del arquitecto Ventura Rodríguez (responsable también de la fuente de Cibeles madrileña), representaba una revolución pedagógica cuando se inauguró en 1764. La enseñanza médica abandonaba entonces el exclusivo método teórico para incorporar la experimentación directa con cadáveres humanos, una práctica que transformaría radicalmente la formación de los futuros médicos españoles.

Una visita espectacular al Anfiteatro Anatómico de la Real Academia de Medicina de Catalunya del S.XVIII / periodico

La arquitectura del anfiteatro refleja esta jerarquía académica del siglo XVIII. Los sillones más próximos a la mesa central estaban reservados para las personalidades médicas destacadas, mientras que los estudiantes ocupaban las gradas superiores. Una balconada permitía incluso que espectadores ajenos al ámbito estrictamente científico observaran las disecciones, convirtiendo estas sesiones en eventos de notable interés social.

Ambiente refrigerado y tensiones sociales

La construcción en piedra del edificio respondía a una necesidad práctica fundamental: crear un ambiente naturalmente refrigerado que permitiera conservar los cadáveres durante las lecciones. Esta característica arquitectónica limitaba las clases de anatomía exclusivamente al período invernal, cuando las bajas temperaturas garantizaban condiciones sanitarias adecuadas para el trabajo con material orgánico.

Los cuerpos utilizados en estas sesiones procedían del Hospital de la Santa Creu, una institución benéfica que asistía principalmente a las clases más desfavorecidas de Barcelona. Esta circunstancia generó tensiones sociales significativas: mientras los pobres proporcionaban involuntariamente material de estudio tras su muerte, las familias acomodadas podían permitirse tratamientos médicos domiciliarios que preservaban sus cuerpos de destinos similares.

Acceso al anfiteatro anatómico de la Reial Academia de Medicina, en una imagen de archivo / Ferran Nadeu

El enfrentamiento entre instituciones también reflejaba divisiones políticas profundas. La Real Academia, creada en 1760 por iniciativa de Carlos III, simbolizaba el centralismo borbónico, mientras el Hospital de la Santa Creu representaba la tradición catalana y la gestión local. Ambos centros llegaron incluso a disputarse legalmente el acceso a los cadáveres necesarios para la investigación anatómica.

Gimbernat, Virgili y Ramón y Cajal

Figuras fundamentales de la medicina española desarrollaron su actividad docente en este singular espacio. Antoni de Gimbernat, anatomista de prestigio europeo, inauguró oficialmente la sala. Posteriormente, Santiago Ramón y Cajal impartió clases entre 1887 y 1892, período durante el cual desarrolló investigaciones básicas sobre la doctrina neuronal que le valdrían el Premio Nobel en 1906. Pere Virgili, impulsor de la modernización quirúrgica española, también utilizó estas instalaciones para formar a las nuevas generaciones de cirujanos.

Vista del Anfiteatro Anatómico de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya / Ferran Nadeu / EPC

La última promoción médica que recibió lecciones en el anfiteatro anatómico fue la de 1905, antes del traslado de la facultad al Eixample barcelonés. Sin embargo, el espacio mantuvo su relevancia científica: décadas después, Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, fue nombrado académico de honor en esta misma sala.

Actualmente, la Real Academia de Medicina de Catalunya preserva este patrimonio histórico excepcional mediante visitas guiadas que permiten contemplar uno de los anfiteatros anatómicos mejor conservados de Europa. La institución, que cuenta con 60 académicos numerarios y desarrolla funciones consultivas para las administraciones sanitarias, mantiene viva la tradición científica iniciada hace más de dos siglos en este emblemático edificio del Raval barcelonés.