Collboni retoma su viaje a Oriente Próximo con una visita a Jordania tras el veto de Israel

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, retoma este domingo su viaje oficial a Oriente Próximo tras el veto de Israel para entrar en el país y visitar las ciudades palestinas de Belén y Ramala. El dirigente socialista no podrá llevar a cabo la agenda que tenía prevista en Jerusalén y Cisjordania, pero sí el traslado que contemplaba a Jordania para conocer los proyectos de cooperación del centro de acción humanitaria de la ONU en Amán, con los que colabora el ayuntamiento barcelonés.

Así pues, el primer edil viaja este domingo a Jordania, donde durante dos días visitará las instalaciones que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en ingles) tiene cerca de Amán. Además, aprovechará para unirse con el alcalde de la capital jordana, Youssef al-Shawarbeh, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre ambas ciudades.

Acompañado por la segunda teniente de alcalde responsable de las áreas de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Maria Eugènia Gay, Collboni se reunirá con el subdirector de programas de UNRWA, Khunal Dar, y con el personal de las instalaciones de Naciones Unidas en Jordania. Conocerán de primera mano el sistema de gestión de stocks y logística del almacén desde el que se envía la ayuda de emergencia a Gaza y el funcionamiento del nuevo campamento de Amán, así como el programa de salud del espacio, proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento de Barcelona.

La capital catalana ha desarrollado históricamente una intensa cooperación técnica directa con Gaza a través de ONG y especialmente, a través de la UNRWA. En la actualidad, está en marcha el proyecto para la distribución de alimentos básicos al que Barcelona ha aportado 300.000 euros y que este lunes visitará el alcalde. Además, en 2024, dobló su aportación económica ordinaria a este organismo, alcanzando los 190.000 euros anuales.

La “determinación” de Barcelona

Collboni debía aterrizar en Tel Aviv el viernes por la noche, invitado por los alcaldes de Belén y Ramala, pero a última hora el gobierno de Benjamin Netanyahu le notificó la revocación de su permiso para poder entrar en el país. Hace tres meses que el consistorio suspendió de nuevo las relaciones con Israel por la masacre en Gaza y, para el Estado israelí, “boicotear a Israel tiene sus consecuencias”.

Para el alcalde barcelonés, el veto no ha hecho más que reforzar la “determinación” de Barcelona para seguir trabajando “incansablemente por la paz, la justifica y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino”. Con la bandera de que la capital catalana es una ciudad comprometida con la paz, el ayuntamiento subraya de que la implicación de Barcelona para favorecer la paz entre Israel y Palestina viene de lejos. En 1995, la Unión Europea y los países de la orilla sur del Mediterráneo aprobaron la ‘Declaración de Barcelona’, semilla de la actual Unión por el Mediterráneo e inspirada en los Acuerdos de Paz de Oslo.

Este sábado los ayuntamientos de Belén y Ramala emitieron un comunicado expresando su “profunda indignación” por la decisión de Israel de prohibir la entrada al alcalde de Barcelona, calificándola de “arbitraria” y parte de una política para aislar a las ciudades palestinas. Señalan que la visita formaba parte de un programa de solidaridad que busca fortalecer la cooperación internacional y rechazar la ocupación, y denuncian que esta medida pretende socavar iniciativas civiles que promueven justicia y paz entre naciones.