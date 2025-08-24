Barcelona termina tres de los siete proyectos de ampliación de la red de aguas freáticas de Barcelona

Barcelona avanza en la ampliación de la red freática: tres de los siete ámbitos con mejoras ya se han terminado. Los trabajos, que cuentan con una inversión global de 20 millones de euros, permitirán a la ciudad contar con un 20% más de estos recursos hídricos alternativos destinados a la limpieza de calles y alcantarillado y al riego de parques y jardines. Concretamente, permitirán incrementar en 150.000 metros cúbicos la red, equivalente al volumen de 60 piscinas olímpicas. Los tramos finalizados son los del Sistema de Alfons el Magnànim, el de Palau Reial y el abastecimiento de la Avenida Diagonal y calle Consell de Cent. La previsión es que en octubre finalicen las mejoras en los sistemas de Can Batlló y Eixample y la del Sistema Montjuïc, en el primer trimestre del 2026.

Según detalla el Ayuntamiento de Barcelona en una nota enviada este domingo, en el Sistema de Alfons el Magnànim se ha ampliado y mejorado la tubería de distribución que alimenta el depósito en este punto y con un nuevo pozo de aprovechamiento con un coste de 500.000 euros. Asimismo, en el Sistema de Palau Reial, con un coste de 400.000 euros, se ha construido una nueva tubería de distribución para cruzar la Diagonal y poder abastecer así a la banda de montaña. Y el tercer sector finalizado es el del abastecimiento de la Avenida Diagonal con la calle del Consell de Cent con una inversión de 300.000 euros. Entre otras mejoras, se ha realizado una extensión de la red cruzando el Paseo de San Juan. También se han dejado tubos para la futura conexión con el sistema Eixample junto al Besòs del Passeig de Sant Joan.

En el primer trimestre de 2026, está previsto terminar el último sector, el del Sistema Montjuïc. Con una inversión de 9,6 millones de euros, permitirá aumentar la disponibilidad de agua en 50.000 metros cúbicos. En este ámbito se están construyendo tres nuevos depósitos, en el Castillo de Montjuïc, en el Vivero de Tres Pins y en los jardines de Joan Brossa y las tuberías para enlazar Joan Brossa con el sistema del Poble-sec y los otros dos depósitos con los entornos del Palau Nacional.

El uso de recursos hídricos alternativos, como lo es el agua freática, se inscribe en la estrategia de reducir el consumo de agua potable en períodos de sequía y ganar en resiliencia en un contexto de emergencia climática.