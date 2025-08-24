Los cementerios de Barcelona instalarán casi 100 cámaras para ampliar la videovigilancia

Hace dos años, la gran necrópolis de Barcelona sufrió una oleada escabrosa de robos. Hasta 162 nichos del cementerio de Montjuïc fueron profanados para arrancar joyas, relojes y fundas dentales de oro de los cadáveres. Al asalto siguió meses después el pillaje de parte de la decoración del panteón Coromina, un suntuoso mausoleo modernista integrado en las visitas guiadas en el promontorio y en el que los ladrones desvalijaron buena parte de la valla de bronce que rodea al sepulcro. Cementiris de Barcelona reforzó la vigilancia tras los saqueos, por los que se investigó a cinco empleados de la empresa pública, y colgó cámaras de seguridad frente a la tumba que fue objeto de rapiña. La compañía, que depende del ayuntamiento, prevé ahora incrementar la videovigilancia en ocho de los nueve camposantos de la ciudad.

Cementiris de Barcelona planifica adquirir e instalar 92 cámaras nuevas, de las que 35 se ubicarán en el recinto funerario de Montjuïc, que ocupa 560.000 metros cuadrados frente al puerto, el de mayores dimensiones de la capital. El reparto se completará con 13 visores asignados al cementerio de Sant Andreu, 11 al de Sant Gervasi, nueve al de Sants, ocho al de Les Corts, siete al de Horta, otros siete al de Sarrià y dos al de Collserola.

La compra persigue contar con puntos de observación en los accesos principales, el perímetro de los cementerios, los principales pasos interiores y la entrada de oficinas y lavabos, entre otros. En algunos casos, los dispositivos se emplearán para renovar modelos operativos y, en otros, se emplazarán en lugares sin terminales hasta ahora. Cementiris de Barcelona alega "razones de confidencialidad y seguridad" para no concretar cuántas cámaras hay colocadas y cuántas habrá tras la adquisición. El cementerio del Poblenou es el único que no figura que vaya a recibir unidades de la partida que la empresa municipal sufragará.

Un nicho vacío y tapiado en el cementerio de Sant Andreu, en Barcelona. / JORDI COTRINA

El proceso de contratación abierto estima un coste de 1,09 millones de euros por hacerse con los aparatos y ponerlos en funcionamiento. El contrato, que aún no se ha adjudicado, establece 13 meses de margen para ejecutarlo, según consta en la memoria justificativa que firman Cementiris de Barcelona y su empresa matriz, BSM.

Lectores de matrículas

El expediente sostiene que el objetivo es “conseguir una mejora sustancial de la seguridad en los diversos espacios que conforman los cementerios”. Cementiris de Barcelona explica a EL PERIÓDICO que, con el refuerzo, pretende "pasar de un modelo reactivo a uno proactivo" para que los vigilantes reaccionen de inmediato para "prevenir intrusiones" y "detectar comportamientos inusuales o riesgos de seguridad". "No se basa solo en monitorizar de forma pasiva, sino en el uso activo de la información visual para dar apoyo a decisiones y acciones en tiempo real", postula.

Añade que las cámaras han de ser útiles también para "supervisar el flujo de personas y vehículos". En Montjuïc, cuyo interior monumental y sus cuestas pueden recorrerse en coche, se incorporarán 14 equipos de lectura de matrículas. Se instalará uno en el acceso por la calle Mare de Déu del Port y otro en la entrada de la calle Ferrocarrils Catalans, aparte de los que se plantarán dentro de la necrópolis. En Collserola también se colocará un lector de placas de automóviles.

“Permiten controlar la circulación de los vehículos por los diferentes espacios”, alega la memoria de la licitación. Las 35 unidades que se procurarán a Montjuïc se añadirán a las preexistentes en el camposanto más extenso de Barcelona. En otros seis cementerios, los visores servirán tanto para cubrir huecos que carecen de videovigilancia como para relevar cámaras obsoletas.

Sea con una única terminal o más de una, se peinarán 20 puntos que no se escrutan en Montjuïc hasta el momento. Al mismo tiempo, los mecanismos de grabación se expandirán a ocho emplazamientos inéditos en Sant Andreu. Les Corts, Sarrià y Sants chequearán siete espacios donde no cuentan con cámaras por ahora. También se rastrearán seis puntos sin videovigilancia en Sant Gervasi, tres en Horta y uno en Collserola.

Alarmas antiintrusos

El contrato en ciernes contempla equipar a cinco cementerios con sensores contra intrusiones. Se proyecta proporcionar los sistemas de alarma a Les Corts, Horta, Sant Gervasi, Sarrià y Sants.

Nichos en el cementerio de Sarrià, en Barcelona. / ELISENDA PONS

De la inversión de algo más de un millón de euros, la mitad se asigna a Montjuïc. El presupuesto para obtener cámaras destina 501.482,24 euros a la necrópolis barcelonesa. El segundo que recibe un mayor importe es Sant Andreu, donde se estima un desembolso de 106.650,56 euros en sistemas de seguridad, seguido de Les Corts, con 100.791,83 euros. Donde el gasto se augura más bajo es en Horta (50.472,22 euros) y Collserola (43.163,35 euros).

Además, se proporcionarán 13 dispositivos con mirada panorámica a Montjuïc, uno a Les Corts y otro a Collserola. Los centros de control de seguridad de BSM, Cementiris de Barcelona y la empresa Clece centralizarán las imágenes y los datos que el sistema recoja. En Les Corts y en Sant Andreu se situarán sendas cámaras para vigilar el sector de las tumbas de los respectivos cementerios judíos.