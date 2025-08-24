Perseo, la plataforma informática permite a la Guardia Urbana anticiparse a los conflictos y ganar precisión

La Guardia Urbana de Barcelona utiliza una herramienta innovadora y en constante evolución, Perseo, que permite a la Oficina Central de Proximidad de este cuerpo anticiparse y resolver conflictos urbanos complejos. Utiliza una metodología de cuatro pasos: detección del problema, análisis, respuesta y evaluación. Es una aplicación pionera, creada por la Guardia Urbana, que establece soluciones específicas a problemas concretos, siempre en coordinación con otros servicios municipales.

"Nosotros pretendemos ser un nodo que active transversalmente a todo el ayuntamiento; no hay nadie que tenga tantos recursos en la calle y somos los ojos de la Administración. Es decir, la Guardia Urbana es el ayuntamiento puesto sobre la ciudad", explica el intendente mayor Benito Granados, jefe de la división territorial de la Guardia Urbana de Barcelona. Enfatiza la capacidad de los agentes para actuar ante problemáticas que se encuentran y derivar las que detectan a otros servicios públicos competentes.

Dentro de la seguridad, los agentes de la Policía de Barrio de la Guardia Urbana usan a diario Perseo para analizar las numerosas llamadas que reciben al teléfono de emergencias con incidentes, muchas veces repetitivas. De esta forma, se aplica un método de inteligencia policial para detectar "qué agrupaciones de problemas están siendo representativos en los diferentes barrios de la ciudad", a fin de "encontrar sus causas" e ir directamente a la raíz.

La Guardia Urbana ha formado a sus agentes como analistas de la seguridad y trasladan a un soporte informático los conflictos e incidentes que detectan, en el marco de un nuevo modelo de proximidad. Así nace Perseo, que "asiste al policía en la planificación de la resolución de casos de todo tipo", según Granados, quien añade que con la aplicación de la inteligencia artificial esta plataforma "te sugerirá estrategias concretas" de actuación sobre la base de los conflictos ya resueltos.

Aplicar la IA

La Guardia Urbana también quiere usar la inteligencia artificial para analizar la información que recibe y conectarla con las bases de datos de que dispone. "Nos va a dar coincidencias que el analista humano no ve", señala Granados. La utilizarán los 10 equipos de policía de proximidad desplegado en la ciudad para relacionar sus casos entre ellos y con los de otras zonas de la ciudad.

"Seguirá la fase de reacción en caliente a las llamadas que recibimos al 112 y enviaremos a las patrullas que hagan falta, pero después la información pasará a un escalón secundario que la trabaje a fondo con Perseo", destaca el intendente mayor. Así pueden planificar servicios extra sobre puntos negros hasta solucionar el conflicto que originaba las llamadas iniciales. El intendente mayor recuerda que "no se patrulla como antiguamente, los agentes tienen encargos específicos con Perseo, ya que la planificación contribuye a resolver los casos".

Un coche de la Guardia Urbana permanece a la espera en la entrada del parque de la Estación del Norte, en Barcelona. / Sara Soteras / ACN

Además, la IA aprenderá de esta resolución del caso para aplicarlos a otros similares que se encuentren los agentes. "La plataforma sugerirá planes de actuación y el analista policial de proximidad los validará si se pueden aplicar a esa situación específica", añade Granados. En este sentido, remarca que las patrullas tendrán un trabajo "cada vez más definido", lo que contribuye al plan de visibilidad del cuerpo en puntos específicos tras aplicar el análisis policial.

Actuación "transversal"

Los analistas de la Urbana, que están desplegados por la ciudad, reciben incidentes que afectan a puntos concretos y hacen un seguimiento. Según explican desde el cuerpo, no se quedan en la emergencia, como sería una actuación por una pelea o una agresión, sino que van más allá y determinan la zona en la que se produce, si es recurrente, los antecedentes de los implicados y el impacto sobre la población.

Con este seguimiento durante cierto tiempo se activan los recursos necesarios tanto policiales, con más presencia de patrullas, como de interacción con los vecinos y comerciantes para explicarles la función policial y cómo se aborda el caso. Y, en caso de que sea necesario, la activación de otros servicios municipales, como los sociales, de vivienda o de limpieza, que también deberían actuar en esa resolución.

Perseo permite cruzar datos de forma "transversal". Granados remarca que "los agentes trabajan con una metodología estructurada" en cada caso que permite a los mandos organizar mejor las patrullas que salen a la calle y establecer mejores objetivos policiales. Además, también conocen el "retorno" de sus acciones para establecer el impacto y saber "si malgastamos recursos públicos" en los dispositivos.

El intendente mayor señala que Perseo "nos ha dado una cierta capacidad de analizar mejor el territorio" y detectar las necesidades de los vecinos, "con los que nos reunimos mucho". De esta forma canalizan sus peticiones hacia otros servicios de la administración y "ellos agradecen estar bien informados, aunque a veces sea para explicarles las limitaciones legales que tenemos en las tareas policiales".

Un portal "fiable"

Esta interacción también influye en la percepción de seguridad de la población, con lo que la plataforma Perseo permite la actuación policial y, al mismo tiempo, establecer contactos vecinales para ver cómo "el ciudadano percibe una realidad", señala. De esta forma, los agentes pueden desmentir informaciones erróneas o bajar la sensación de peligro que se tiene ante 'bulos' que corren por redes sociales.

En este sentido, el intendente mayor de la Guardia Urbana destaca que las redes van bien para que la gente tenga "cultura de la seguridad" pero que debe ser cauta con toda la información que recibe y verificarla por canales oficiales. Por eso la Urbana trabaja con la idea de crear un portal fiable en el que la ciudadanía pueda contrastar datos o noticias que les lleguen y que les produzcan desasosiego.

Premio en seguridad

Hace unos meses la plataforma Perseo permitió que la Guardia Urbana de Barcelona fuese galardonada en la quinta edición de los premios del Universal Security & Emergency Channel (USEC). El premio se entregó en el Local Security Madrid Congress, donde representantes del cuerpo municipal participaron en mesas redondas como expertos en distintos temas.

Además, responsables de la Oficina Central de Proximidad señalan que otras policías se han interesado por la herramienta Perseo, ya que es una forma de entregar atestados policiales más completos al juzgado que permitan una acción más contundente contra la delincuencia.