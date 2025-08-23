Sirera acusa a Collboni de "condenar La Rambla" a ser "un museo de persianas bajadas"
Para Sirera, el nuevo Plan de Usos de Ciutat Vella "es una medida profundamente restrictiva que ahoga la iniciativa económica, espanta la inversión y condena a vecinos y comerciantes a vivir en un espacio degradado, inseguro y vacío"
Ciutat Vella lanza un plan de usos anti suvenirs, tiendas cannábicas, de manicuras y de carcasas de móviles
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
El líder del PPC en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al alcalde de la capital, Jaume Collboni, de haber convertido La Rambla en "un museo de persianas bajadas" tras la prórroga de la suspensión de actividades.
Para Sirera, el nuevo Plan de Usos de Ciutat Vella "es una medida profundamente restrictiva que ahoga la iniciativa económica, espanta la inversión y condena a vecinos y comerciantes a vivir en un espacio degradado, inseguro y vacío", ha informado el PP en un comunicado.
Por este motivo, el PP ha exigido que se flexibilice la suspensión de actividades en La Rambla igualándola al resto de Ciutat Vella.
"Cada persiana bajada es una derrota de Collboni y de su modelo de ciudad: un centro histórico que expulsa al comercio tradicional, margina a sus vecinos y se entrega al deterioro", ha concluido Sirera.
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- Castelldefels y Gavà trabajan para recuperar la normalidad tras las fuertes lluvias e inundaciones
- Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
- Castelldefels informa sobre qué hacer en caso de encontrarse una tortuga en la playa: 'Estamos en temporada de nidificación
- Once discotecas de Barcelona están nominadas entre las mejores del mundo 2025
- Primer paso para la esperada recuperación del edificio histórico del mercado municipal más antiguo de Badalona
- Las altas temperaturas de los toboganes obligan al Ayuntamiento de Barcelona a instalar carteles de advertencia
- El Ayuntamiento de Barcelona cree probable que el Barça juegue en Montjuïc “unos cuantos meses más”