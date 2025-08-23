Sirera acusa a Collboni de "condenar La Rambla" a ser "un museo de persianas bajadas"

El líder del PPC en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al alcalde de la capital, Jaume Collboni, de haber convertido La Rambla en "un museo de persianas bajadas" tras la prórroga de la suspensión de actividades.

Para Sirera, el nuevo Plan de Usos de Ciutat Vella "es una medida profundamente restrictiva que ahoga la iniciativa económica, espanta la inversión y condena a vecinos y comerciantes a vivir en un espacio degradado, inseguro y vacío", ha informado el PP en un comunicado.

Por este motivo, el PP ha exigido que se flexibilice la suspensión de actividades en La Rambla igualándola al resto de Ciutat Vella.

"Cada persiana bajada es una derrota de Collboni y de su modelo de ciudad: un centro histórico que expulsa al comercio tradicional, margina a sus vecinos y se entrega al deterioro", ha concluido Sirera.