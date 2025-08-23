La mayoría de episodios de discriminación en el área de Barcelona ocurren en el mismo barrio en el que reside la víctima

La mayoría de episodios de discriminación en Barcelona y su área metropolitana tienen lugar en el entorno físico más inmediato de la víctima, es decir, en el propio barrio en el que reside. Esta es una de las principales conclusiones del estudio ‘La discriminación en el área metropolitana de Barcelona’ del Institut Metròpoli, elaborado gracias a los datos de la ‘Encuesta de Relaciones Vecinales y Convivencia (ECAMB), 2024’.

Aproximadamente, cuatro de cada 10 episodios discriminatorios —el 41,8% del total, para ser concretos— tuvieron lugar en el barrio de residencia del afectado, si bien un porcentaje similar ocurrió en el resto de la ciudad. Esto supone que, en conjunto, una inmensa mayoría de episodios se circunscriben al entorno geográfico cercano a la persona. Por otra parte, en torno a dos de cada 10 episodios han tenido lugar fuera del municipio de residencia, tal y como reflejan los datos del informe del Institut Metròpoli, publicado recientemente.

Así, preguntados por la concreción del sitio o medio en el que vivieron el o los episodios de discriminación señalados, los datos exponen que el 23,7% de los episodios de discriminación se produjeron en el espacio público, es decir, en lugares como la misma calle, plazas o parques.

“El otro contexto en el que se producen más episodios de discriminación es el ámbito laboral o académico —puesto de trabajo, centro educativo, etc.— con el 22,6% de episodios. Seguidamente, se encuentran los establecimientos comerciales con un 13,6%. Por último, observa que un 1,7% de los episodios recogidos han tenido lugar a través de las redes sociales o internet en general”, señala el estudio.

Aumento de la discriminación

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores realizaron un total de 3.183 entrevistas, de las cuales 1.331 se llevaron a cabo en la ciudad de Barcelona, 750 en los municipios de 100.000 a 500.000 habitantes, 553 en los de 50.000 a 100.000 habitantes y 549 en los de menos de 100.000.

El 29,1% de la población metropolitana declara haber sufrido al menos un episodio de discriminación durante el último año. Un valor que representa una cifra similar a la estimada en la edición 2022 de la ECAMB (28,8%), la última vez que se realizó la encuesta. El Institut Metròpoli apunta así que se entiende por experiencia discriminatoria cualquier situación que implica haber recibido un trato diferenciado, peor o impide el disfrute de los derechos de personas o grupos en función de sus características físicas o situación personal.

Entre otras conclusiones, la investigación estima que las mujeres sufren un 10% más episodios de discriminación que los hombres —un 33,4% frente a un 23,8%, respectivamente— o remarca que casi un 40% de las personas nacidas en el extranjero declara haber sufrido, al menos, un episodio de discriminación, un porcentaje muy inferior en el caso de las personas nacidas en España (25%). Respecto al colectivo LGTBIQ+, la encuesta del Institut Metròpoli destaca que casi la mitad (un 48,4%) de las personas de la metrópolis de Barcelona que se identifican como integrantes del colectivo aseveran haber vivido situaciones de discriminación. De hecho, los datos de los Mossos d'Esquadra manifiestan que las denuncias por odio y discriminación contra el colectivo LGTBI han aumentado progresivamente en Catalunya.

Situación de infradenuncia

Casi una de cada tres personas que sufren un episodio de discriminación en Barcelona y su área metropolitana no lo comunica a nadie. Los responsables del informe remarcan que la infradenuncia y la baja comunicación de los casos de discriminación es “un fenómeno comprobado” y que, por este motivo, a las personas que han sufrido, al menos, un episodio de discriminación se les pregunta si comunicaron esta experiencia, a quién se la comunicaron y, en caso de no hacerlo, el motivo.

Los resultados de la encuesta reflejan que el 31,2% de las personas que declaran haber vivido algún episodio de discriminación no lo comunicaron. De las personas que sí lo hicieron, el 50,5% se dirigieron a familiares o amigos. Sin embargo, son pocos los casos que se denunciaron formalmente: solo un 3,4% de los episodios fueron comunicados a la policía o a los tribunales, y un 3,6% a servicios administrativos, como oficinas de atención ciudadana o de lucha contra la discriminación.

“La notificación a entidades sociales es aún menos frecuente: solo un 0,4% de los casos fueron comunicados a organizaciones como SOS Racismo, que dispone de un servicio específico de atención y denuncia”, expone el estudio del Institut Metròpoli. La razón principal por la que la mayoría de los hechos no fueron comunicados es porque se considera que “no sirve de nada hacerlo” (40,4%).

Esto contrasta con la edición 2022 del ECAMB, donde la razón principal para no comunicar era que los hechos se consideraban poco importantes, una respuesta que en esta edición alcanza su valor más bajo (8,4%). Un 20,9% argumenta que no comunicó el hecho por falta de pruebas, mientras que un 12,7% no lo hizo porque no sabía dónde denunciarlo. “Sin embargo, estas estimaciones deben tomarse con prudencia”, apuntan los redactores del informe, que señalan que, debido al “alto nivel de incertidumbre asociado” a las respuestas a esta pregunta, algunos de los porcentajes podrían ser menores.