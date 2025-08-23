El Arts estrena 432 habitaciones de lujo y aborda nueva fase obras: así es la renovación hotelera más cara de Barcelona

Impresionante, silenciosa y multimillonaria. Así es la reforma que desde finales de 2023 vive el Hotel Arts, el más alto de Barcelona y que marcó un hito en el alojamiento de lujo tras su debut oficial en 1994, tras una breve etapa previa (como cuatro estrellas) el año olímpico. Más de tres décadas hacían obligada una renovación integral que alcanzará cifras de vértigo: 220 millones de euros para todas sus fases, sin incluir el entorno del hotel, que se afrontará posteriormente. Tras rematar la transformación de las actuales 432 habitaciones en julio --de la planta 3 a la 33--, el edificio que diseñó Bruce Graham afronta las obras de todas las zonas comunes de restauración y ocio a partir de septiembre, con una logística que le permite seguir funcionando y facturando, sin el que el huésped apenas perciba la mutación. El proceso se completará en febrero de 2027, estiman.

El hotel Arts, esta semana. / Irene Vilà Capafons / EPC

La icónica torre de vidrio revestida de hierro de 44 plantas, que junto con su gemela Mapfre se elevan sobre la ciudad 154 metros --y a las que la Sagrada Família acaba de superar--, tiene ‘discretamente’ instalado un andamio en el lateral interno que hubo que montar con una de las grúas más grandes de Europa, de modo que sus tres caras más visibles ofrecen aspecto de normalidad. Por allí, desde los ventanales salió todo el antiguo mobiliario y maquinarias, y entró el nuevo mientras que miles de huéspedes brindaban alegremente durante su estancia. Cinco habitaciones por planta se han inhabilitado en ese flanco para invisibilizar el andamio de 100 metros de alto por 16 de ancho, aunque ahora se liberarán algunas que mantengan ventanales con vistas, dado que el establecimiento está teniendo puntas muy altas de ocupación.

El hotel, propiedad del fondo Archer Hotel Capital --que sufraga la obra-- y gestionado por Marriott International bajo su marca Ritz Carlton, había vivido actualizaciones periódicas, pero jamás de esta envergadura. El objetivo es claro: volver a estar en el podio hotelero de Barcelona y situarse entre los mejores de Europa, señalan fuentes del área de Márketing.

Planificación compleja y más tecnología

El proceso de obras, que se inició en sus salas de reuniones y eventos, y llegó a las habitaciones a principios de 2024, ha obligado a mantener incluso más de la mitad de estas cerradas en algunos momentos. Por cada planta que se acometía desde abajo, se dejaban sin operar dos por debajo y dos por encima para amortiguar cualquier molestia. Un esfuerzo descomunal de su equipo humano, tratando de mantener la excelencia del servicio, para que el hotel entrase de verdad en el siglo XXI, con la domótica que requiera ahora la categoría Gran Lujo. En el Arts, tras los ajustes finales, al acceder a cada habitación un detector encenderá luces y abrirá cortinas y estores, cerrándose a la salida del cliente, con ahorros energéticos del 30%. Además, se reduce el uso de plásticos y botellas al dotar de un grifo de agua osmotizada a todas las estancias. Son solo algunos ejemplos de los cambios que no se ven a simple vista.

Una suite del hotel Arts de Barcelona después de la renovación. / Irene Vilà Capafons / EPC

Los espacios comunes a punto de reinventarse concentrarán en breve los servicios a un lado, mientras en la planta 1 la mitad de la actual oferta desaparecerá por arte de magia, con una pared provisional, relatan los mismos portavoces. La oferta del bar coctelería se integrará temporalmente en la cafetería restaurante Bites, el salón de desayunos también desaparecerá de dicha planta base y se trasladará temporalmente, como las tiendas. El Arts tendrá medio lobby abierto, y cuando se obre la magia se invertirá la actividad.

Las habitaciones incluyen un grifo de agua osmotizada en la zona de mini bar. / Irene Vilà Capafons / EPC

La antigua conserjería desaparecerá y ocupará un corner más flexible con atención personalizada en otros puntos al gusto del cliente, mientras que la recepción pasará a ocupar ese lugar. En general, renacerá un lobby mucho más abierto e integrador, donde se creará una escalera para conectar con el segundo piso, favoreciendo la conexión. En esa transformación será clave ganar parte del espacio exterior abierto que ahora queda sobre el paseo descubierto de entrada al hotel a nivel de calle.

Render que muestra una de las nuevas zonas comunes en el hotel Arts. / Marriott

A esta fase de un año de trabajos que comienza le seguirá otra de seis meses, cuyo fruto serán los cinco espacios restauración totalmente renovados, con Enoteca (el estrellado restaurante de Paco Pérez) como única marca que se mantiene, más el bar. El resto serán nuevos conceptos que se están acabando de vertebrar y que posiblemente incluirán un fichaje destacado para el que fuese el antiguo Arola (de Sergi Arola). Algunos rumores en el sector apuntan a un prestigioso chef de Madrid. Lo que sí está claro es que la nueva distribución facilitará la visita de comensales de Barcelona, que no tendrán que pasar por el corazón del hotel sino que tendrán accesos más directos.

Otro pilar del cambio será la nueva área de 'wellness', que se ha convertido en pieza clave en los nuevos hoteles de lujo. En el Arts multiplicará su espacio, ya que antaño estaba encajada entre dos plantas en lo alto, mientras que ahora abarcará una parte de cuatro plantas, desde la -1 a la 2. Este ámbito integrará la zona de spa y tratamientos, con un conecepto de "bienestar más holístico", y no se completará hasta principios de 2027. Mientras tanto, el hotel ha habilitado cuatro habitaciones para los masajes y tratamientos que los clientes demanden. Lo mismo sucede con la reubicación temporal del gimnasio.

Zona infantil y plantas en lo alto de superlujo

Los jardines también vivirán un antes y después, al rediseñarse con criterios más sostenibles y vegetación compatible con posibles momentos de sequía, explican. Sumará además una piscina infantil y un 'Kids club', ya que las familias también son importantes en un establecimiento que aloja sobre todo a viajeros de EEUU, seguidos de españoles y británicos. La última pieza del puzle serán lo que hasta ahora se conocian como Los Apartamentos (de hasta 400 metros cuadrados, de la planta 34 a la 43), que solían acoger a celebridades o jeques, ahora cerrados pendientes de reforma integral. Su concepto se está reformulando hacia el súmum del lujo, con distintas dimensiones y optimizando los espacios al aire libre, ya que eran las únicas estancias con balconadas o terraza de todo el hotel.

Salón de una de las nuevas suites del Arts. / Hotel Arts

En el aire queda la aspiración del hotel de conectar directamente con la playa, como demanda su clientela, aunque este punto dependerá sobre todo de que Archer se haga o no con alguno más de los locales anexos. Ya adquirió al Ministerio de Hacienda el que ocupaba Bestial y lo intentó con Pacha.

En estos momentos, los huéspedes del hotel ya disfrutan de sus fabulosas habitaciones asomadas al mar o a la ciudad y el lado montaña. Hay cuatro tamaños, pero las 'estándar' o Deluxe ya ofrecen 45 metros cuadrados, cotizan a partir de 500 euros, en precios que varían según altura y orientación y con cristaleras que llevan la luz del sol a los baños. Hay medio centenar de suites de unos 80 m2, donde los lavabos se integran directamente en la estancia ante los ventanales y las bañeras comparten espacio o pueden separarse con paneles, además de incluir salón y vestidor.

La joya de la corona (a falta de que se anuncie el nuevo plan para las plantas más altas, que precisan una licencia urbanística aparte), es una suite presidencial de más de 200 metros cuadrados, así como la suite Mediterránea, que eventualmente su utiliza como sala club mientras la original no está operativa (con bebidas y tapas todo el día incluidas) para los clientes de suites y plantas Club (más altas y cotizadas), que también incluyen otras ventajas.

Interiorismo y creadores locales

Los tonos de su interiorismo son más suaves y luminosos en las que asoman al Mediterráneo, y más terrosos y contrastados en las otras. Firma el nuevo 'look' el estudio de diseño Meyer Davis de Nueva York, aunque la implicación de firmas locales ha sido constante. La empresa Sorigué en UTE con Dragados se adjudicó los trabajos de demolición y renovación por casi 60 millones de euros. Pero en la posterior 'confección' de cada una de las habitaciones han participado firmas como Lorena Casals, que más allá de alfombras firmar cabezales textiles de todas las habitaciones menos las suites, cada uno de los cuales supone 12 días de producción manual y representan olas. Porque la nueva etapa quiere infundir 'barcelonidad' al diseño, con curvas inspiradas en Gaudí y líneas rectas en Cerdà, relatan.

También ha debutado ya la nueva apariencia de sus muchos pasillos con originales pliegues de mármol y suelos de piedra en los accesos a los ascensores. Otros artesanos y creadores locales han trabajado la carpintería, iluminación y piezas de decoración. Como la ceramista Rosa Cortiella. Sus pieza y otras obras de arte pueblan la nueva vida del Arts.