Las fiestas de Sants arrancan con un reivindicativo pregón de Esther López y Júlia Truyol

La Fiesta Mayor de Sants ha arrancado la noche de este sábado con un reivindicativo pregón pronunciado por las actrices mallorquinas Esther López y Júlia Truyol, integrantes de la compañía La Calórica y residentes en el barrio desde hace diez y diecisiete años, respectivamente.

Como es tradicional, numerosos vecinos han llenado el espacio bajo el balcón de la Casa del Mig en el Parc de la Espanya Industrial para escuchar este año a dos actrices que han denunciado una "crisis de vivienda enorme" en la ciudad y han demandado que se "activen todos los mecanismos posibles" para "parar la atrocidad" en Gaza y que "el estado genocida de Israel no quede impune". "Estamos hartas", han gritado.

Ilusionadas por ser las escogidas para el pregón de este año, López y Truyol, que forman parte de una de las compañías teatrales más reconocidas actualmente, han puesto en valor el "hecho colectivo" y han lamentado que en una cuestión como la de la "crisis de la vivienda" no "se estén moviendo muchas cosas".

Pregón de la fiesta mayor de Sants 2025 / Irene Vilà Capafons

Tampoco han obviado en su alocución la "desaparición" de los comercios tradicionales de barrio, han pedido más zonas verdes y no se han olvidado de pedir que se "preserve la identidad propia de nuestros barrios y ciudades".

Se han posicionado contra los partidos de extrema derecha, a los que han tildado de "fascistas", mientras ponían de relieve la "red vecinal" de Sants y sus entidades, desde pequeñas salas de teatro, a cooperativas de viviendas o pequeñas librerías.

Tras considerar que en los próximos días hay que "disfrutar como nunca de la fiesta que nos une" y desear una buena Fiesta Mayor, ha tomado la palabra la concejal del distrito, Raquel Gil, quien ha pronunciado unas palabras, mientras se oían algunos silbidos.

Acabada la Fiesta Mayor de Gràcia, Sants toma ahora el relevo durante los próximos nueve días, con once calles decoradas por los vecinos y una programación de más de 300 actividades entre conciertos, cultura popular, actos de calle para todos los públicos, competiciones deportivas y gastronomía.