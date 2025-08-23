Barcelona refuerza muros y taludes en barrios de montaña para evitar deslizamientos en caso de lluvia

Recta final en las obras de estabilización de taludes en los barrios de montaña de Barcelona. Desde 2023 se han realizado 46 actuaciones dentro del Plan de mantenimiento integral, en el marco del Plan Endreça, para reforzar taludes y muros y evitar deslizamientos o inestabilidad de estos terrenos en caso de episodios de lluvia. De esta forma, el Ayuntamiento de Barcelona pretende seguir con la construcción de una ciudad más resiliente ante los efectos del cambio climático.

Ahora mismo hay un 73% de actuaciones ya ejecutadas y las que están en marcha finalizarán entre noviembre y diciembre de 2025. En total, entre 2023 y 2025 se ha invertido 17.644.000 euros destinados a estas obras de estabilización de muros y taludes que garantizan la seguridad de la ciudad.

Para la ejecución de estas actuaciones se hizo una diagnosis en los diferentes barrios de montaña y tras definir las áreas de actuación se empezó saneando estos espacios. Después se han ido aplicando las soluciones más adecuadas como puede ser la malla reforzada con cable de acero que se fija sobre el terreno o las vallas metálicas o muros.

Todas las actuaciones se realizan con una visión integradora con el entorno, preservando el espacio público, el verde y con un refuerzo de la estructura vegetal para favorecer la biodiversidad. Hasta final de año se completarán obras en el Sot del Migdia; Fossar de la Pedrera, Campo de Tiro del castillo de Montjuïc y la calle de Lisboa en Horta-Guinardó.