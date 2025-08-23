El aumento de material almacenado desborda a la oficina de objetos perdidos de Barcelona

Sea porque los descuidos han crecido o porque el registro con que se alistan los artículos que se localizan abandonados por la ciudad es más minucioso que tiempo atrás, lo cierto es que la cantidad de enseres que se extravían cada año en Barcelona y buscan dueño en la oficina de objetos perdidos del ayuntamiento se ha duplicado. Si hasta 2019 se documentaban unas 19.000 pertenencias anuales que el consistorio custodiaba a la espera de que sus propietarios acudieran a recuperarlas, la cifra se disparó a más de 43.000 efectos inventariados en el servicio municipal a lo largo de 2024.

El consistorio dispone de un almacén externo desde 2021 para aumentar la capacidad de la oficina de objetos perdidos, a lo que suma cuatro trabajadores de refuerzo desde el mismo año. Ya cerca de agotarse el contrato, el gobierno municipal lo ha vuelto a sacar a concurso para seguir disponiendo de espacio y plantilla supletorios para digerir el flujo de material encontrado sin nadie a su cuidado en Barcelona y que va a parar a las dependencias municipales. No obstante, los motivos que el ayuntamiento alega para seguir contando con personal extra y un depósito de al menos 150 metros cuadrados para acumular bártulos y documentos al margen de su propio local en la calle Ciutat traspiran que la necesidad es más desbordante ahora que cuatro años atrás.

El consistorio menciona en un informe que resulta preciso “dar cobertura al incremento cuantitativo de hallazgos” que policías, instituciones, empresas y particulares trasladan. “A día de hoy, por limitaciones técnicas, de personal y de espacio, es totalmente imposible poder gestionar internamente, solo por la oficina de objetos perdidos, el gran volumen de objetos encontrados que llegan de manera continuada”, aduce.

“Limitaciones” de superficie y plantilla

A diferencia de las razones que ahora enumera, el gobierno local no argumentaba en 2021 que se diera un incremento de los enseres de los que se hiciera acopio. Por entonces, expresaba la “voluntad de gestionar un volumen más grande de hallazgos”, lo que juzgaba “imposible” por “limitaciones” de superficie y plantilla.

Enseres en la oficina de objetos perdidos de Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

En cambio, el ayuntamiento apunta ahora al “aumento en el volumen de objetos” que quedan bajo su cargo como una de las causas que “redunda en la imposibilidad de que la oficina de objetos perdidos pueda asumir, con recursos propios, esos volúmenes” que recibe de forma rutinaria. “La oficina municipal de objetos perdidos no dispone de los recursos humanos, técnicos ni de espacio necesarios para poder continuar con la ejecución del servicio con los volúmenes que actualmente se están gestionando”, reconoce un informe.

A consulta de EL PERIÓDICO, el gobierno municipal atribuye que se contabilicen el doble de bienes almacenados durante el año pendientes de que alguien los reclame a que “hasta 2021 se registraban hallazgos y ahora se registran objetos”. “Un hallazgo puede contener más de un objeto”, aclara. Destaca que ese método es una mejora incorporada al servicio con el contrato que se oferta de nuevo y que “facilita la devolución o la destrucción” de los materiales, “ya que cada objeto tiene un tratamiento diferente”, distingue el ayuntamiento. La ley establece que la administración custodie las pertenencias extraviadas durante seis meses antes de eliminarlas, reciclarlas o entregarlas a quienes las encontraron.

Más horas de trabajo

En la adjudicación que vence en breve, el consistorio preveía que la empresa contratada diese de alta unos 25.000 efectos anuales y emplease unas 4.734 horas de trabajo. Por el contrario, ahora estima que recepcionará unos 43.000 artículos al año, tramitará 85.600 entradas y salidas y tendrá que dedicar 5.197 horas a la labor.

Un oso de peluche en la oficina de objetos perdidos de Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El próximo contrato se valora en un coste de 519.622,30 euros por dos años para el consistorio, casi 180.000 euros más que en la concesión vigente. Se estima que el gasto ascenderá a 858.879,84 euros si se prorroga hasta cuatro años. Las tareas que se requieren quedan reservadas para ofrecer inserción laboral a trabajadores con discapacidad o amenazados por exclusión social.

En 2021, el consistorio se marcaba el reto de aumentar la cantidad de pertenencias custodiadas en un 25% en uno o dos años. Teniendo en cuenta que en 2020 se gestionaron unos 20.000 artículos, la previsión apuntaba a que se administraran hasta 25.000 objetos perdidos en 2021 o 2022. Sin embargo, el expediente de contratación remarca que, en el último cuatrienio, “se han ido incrementado los volúmenes de registro” de bienes custodiados en las dependencias municipales, “hasta llegar a superar los 43.000 objetos inscritos durante 2024”.

El ayuntamiento se fija ahora un objetivo más modesto de subida, del 5% en la capacidad de almacenamiento. Equivale a unos 2.150 enseres más que los que se amasan ahora al año. Lo plantea para “disponer de capacidad de aceptación y gestión en caso de aumento” de los efectos encontrados por cuerpos policiales, empresas de transporte público, consulados, taxistas y otros grandes aportadores de material abandonado.