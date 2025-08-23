Móviles, DNI, dinero... Cuáles son los objetos que más se pierden en Barcelona

En diciembre pasado, 701 móviles aguardaban a sus respectivos dueños en la oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Barcelona. A tenor de los últimos datos disponibles, los teléfonos son los objetos que se extravían con más frecuencia en la capital catalana. Ya era el más común en enero de 2020, cuando las dependencias municipales acumulaban 927 terminales a la espera de reencontrarse con sus propietarios. En todo caso, aún resultan más numerosos los documentos personales que llegan a los dos depósitos del consistorio, el situado en el número 2 de la calle Ciutat y el externo contratado desde 2021, que se mantendrá ante el aumento de enseres abandonados que se identifican en la urbe.

Una variación en el método de inscripción de los enseres que llegan a la oficina de objetos perdidos explica en buena medida por qué los registros de pertenencias extraviadas en Barcelona se han duplicado en los últimos cuatro años. Además, el expediente para contratar espacio y personal extra para el servicio reconoce también un “incremento cuantitativo de los hallazgos” que se transportan al consistorio. En todo caso, ahora ya no solo se documenta que se ha perdido un bolso o una mochila: también se inventaría cada uno de los artículos que contienen.

El cambio justifica, en buena parte, por qué los DNI que han quedado bajo guarda del ayuntamiento tras ser hallados en cualquier lugar de la ciudad pasaron de ser 420 al mes en 2020 a 647 en 2024. O que los permisos de conducir archivados mensualmente en las dependencias municipales se hayan disparado de 267 a principios de 2020 a 1.010 a finales de 2024. En diciembre pasado, constaban 816 tarjetas sanitarias del Catsalut en los estantes del consistorio (figuraban 102 en enero de 2020), 1.179 tarjetas bancarias (eran 40 hace cinco años), 1.595 billetes de transporte (17 en 2020) y 2.038 documentos de otro tipo.

La oficina de objetos perdidos reunía 15.246 efectos catalogados hace nueve meses. De ellos, 9.970 permanecían en el despacho ubicado en los bajos del ayuntamiento y 5.276 más en el almacén de la empresa auxiliar. Antes de contar con un depósito supletorio para apoyar al servicio, el local de la calle Ciutat acopiaba 5.261 artículos inscritos, una tercera parte de los que se alistan en la actualidad.

Carteras, monederos, dinero...

Aparte de la ingente documentación clasificada en la oficina y la gran cantidad de móviles que buscan a sus titulares, se cuantificaron 615 carteras pendientes de ser recobradas el pasado diciembre (por 800 en 2020), 612 monederos (por 786 en 2020) y 471 tarjeteros. Además, en el último recuento se consignaron 577 hallazgos de dinero en efectivo, sin especificar el importe que sumaban.

Otros efectos habituales en la oficina de objetos perdidos dejan entrever que pertenecen a turistas y gente de paso por Barcelona. A finales de 2024, había fichados 716 documentos de identidad de otros países -69 más que DNI españoles-, 339 tarjetas sanitarias europeas, 211 pasaportes extranjeros y 90 cantidades en moneda extranjera.

Tampoco es baja la cifra de dispositivos electrónicos que afluyen a la oficina. Móviles aparte, se inventariaban 281 aparatos electrónicos en diciembre pasado, 40 relojes inteligentes, 38 ordenadores portátiles, 20 tabletas, 16 cámaras de fotos y dos de vídeo.

Como cualquier otra pertenencia, la administración está obligada a custodiar los equipos tecnológicos durante medio año. Transcurrido ese tiempo, se borran los datos personales si el propietario no ha acudido a recogerlos y se destruyen las memorias, discos duros y otros componentes susceptibles de guardar información privada. En 2024, se formatearon 1.505 aparatos al no encontrarse a sus dueños. Una vez suprimidos los datos, el dispositivo se entrega a la persona que lo encontró o a una entidad para que lo recicle o lo reutilice.

Se procede del mismo modo con otros enseres, como ropa (95 prendas almacenadas a finales del año pasado), mochilas (81 registradas) o paraguas (siete registrados). Seis meses después de la recepción y si no consta que los hallara un particular, el servicio de objetos perdidos los envía a los puntos verdes para que les den nuevo uso. En cambio, los documentos oficiales se devuelven a las administraciones que los emitieron.

Descuidos en el transporte público

El principal aportador de material extraviado es Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que facilitó 17.257 enseres al ayuntamiento en 2024. Se desprende que donde más objetos quedaron olvidados fue en el metro y el autobús.

A su vez, la Guardia Urbana trasladó 13.404 efectos y los Mossos d’Esquadra, 6.693. Solo en el Park Güell se hallaron 549 pertenencias descuidadas y en los taxis, 116. Los particulares aportaron 289 artículos que hallaron sin dueño.

En el último balance, la oficina de objetos perdidos contabilizaba 131 bolsos, 118 llaveros y 97 llaves (aparte de 52 llaves de automóvil y 12 de moto), 44 joyas, 42 gafas y 58 de sol, 22 chaquetas, 22 libros, 11 maletas y nueve maletines, cinco jerséis, cuatro cascos y un instrumento musical. El servicio no recoge animales, plantas, comida o bebida, restos humanos, bicicletas o patinetes, herramientas como martillos o sierras, drogas, armas, muebles, electrodomésticos ni medicamentos, aunque sí acumulaba 120 fármacos a finales de 2024.