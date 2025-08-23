Los ayuntamientos de Belén y Ramala expresan su "más fuerte condena" a la prohibición de que Collboni entre en Israel

Los ayuntamientos de Belén y Ramala, en Cisjordania, han expresado su "profunda indignación" y su "más fuerte condena" de la decisión de Israel de prohibir la entrada en el territorio del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Israel denegó este viernes la entrada a Collboni, en su primer viaje oficial al Próximo Oriente. El primer edil debía aterrizar en Tel Aviv ayer por la noche, invitado por los alcaldes de Belén y Ramala, pero a última hora el Gobierno de Benjamin Netanyahu le notificó la revocación de su permiso para poder entrar en el país.

En un comunicado emitido conjuntamente este sábado, los ayuntamientos de Belén y Ramala han expresado que esta visita formaba parte del "programa de solidaridad" que refleja las "profundas relaciones entre poblaciones libres y su rechazo a las políticas de ocupación y discriminación". Ambos consistorios califican la decisión de Israel como "arbitraria" y que forma parte de una "política sistemática" para "aislar" a las ciudades palestinas. "[Esta decisión] revela una clara estrategia para socavar las iniciativas civiles y la cooperación internacional, la cual es un pilar de la resiliencia de nuestra población y que en la práctica significa construir puentes de justicia y paz entre naciones", recoge el escrito.

Belén y Ramala acusan a Israel no solo de "obstruir iniciativas cívicas", sino también de "castigar a esos actores que dedican sus esfuerzos a construir una paz justa y duradera, algo que es indispensable para la estabilidad de la región". "Los ayuntamientos de Belén y Ramala no cesarán en su empeño de continuar con su papel nacional y humanitario para romper el asedio impuesto a nuestro pueblo, fortalecer sus vínculos con las ciudades libres de todo el mundo y exponer las prácticas de ocupación mediante todas las plataformas posibles", recogen en el comunicado.

Asimismo, renocen el "coraje" de Collboni a la hora de visitar Palestina "en apoyo a la justicia y a la dignidad humana". También expresan su "profundo aprecio" por la posición del Gobierno de España y su ciudadanía a la hora de legitimar los derechos del pueblo palestino. "Los municipios de Belén y Ramala hacen un llamado a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a todas las ciudades libres del mundo para denunciar este acto injusto, a exponer las políticas de ocupación que violan los derechos más básicos de movimiento y comunicación del pueblo palestino y sus invitados, y a trabajar para permitir que las iniciativas cívicas y municipales lleven a cabo su misión de promover la cooperación y una paz justa", concluye el comunicado.