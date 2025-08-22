Este agosto

Más de 11.000 personas han visitado la exposición de EL PERIÓDICO sobre los decorados de Gràcia

Una treintena de fotografías y dos audiovisuales en Casa Seat han acercado al gran público la transformación de las páginas del diario en ornamentos efímeros

Consulta aquí toda la información sobre las fiestas de Gràcia

El Periódico en las decoraciones de las Fiestas de Gràcia.

El Periódico en las decoraciones de las Fiestas de Gràcia.

Presentamos la exposición "De la página al adorno" en la Casa Seat, sobre cómo el papel de El Periódico se convierte en decoración de las fiestas de Gràcia. / MANU MITRU

Meritxell M. Pauné

Meritxell M. Pauné

Barcelona
Cada mes de agosto miles de personas visitan las calles de Gràcia para descubrir la genialidad y belleza de unas decoraciones que han hecho de esta Fiesta Mayor una de las más esperadas del calendario festivo de Barcelona. Las han hecho posibles el esfuerzo e ingenio de los vecinos del barrio, que han sido los protagonistas de la exposición ‘De la pàgina al guarnit’ producida por EL PERIÓDICO. El auditorio de la Casa Seat de Barcelona, en el número 109 del paseo de Gràcia, ha acogido del 11 al 21 de agosto esta muestra de acceso gratuito coincidiendo con los festejos.

Una treintena de fotografías y dos audiovisuales acercaban al gran público cómo se confeccionan los ornamentos artesanales durante meses. Según los datos de Casa Seat, en los diez días de apertura han visitado la exposición en el auditorio 11.055 personas, el 60% del total de afluencia al centro cultural, muy concurrido este verano gracias a otra exposición sobre los personajes dibujados por Grangel Studio.

La muestra de EL PERIÓDICO contaba una historia, un viaje. Prensa Ibérica, editora de esta cabecera, ha colaborado en las tres últimas ediciones con la Fundació Festa Major de Gràcia y con las comisiones de las calles participantes, para proporcionar una materia prima fundamental: papel de diario. La cesión de papel excedente se inició en el 2023 como prueba piloto, con 10 kilos para cada comisión. La buena experiencia llevó a triplicar la aportación al año siguiente, es decir, 23 lotes de 30 kilos. Así ha continuado este 2025: ¡el tercer envío pesaba casi 700 kilos!

Gracias a las sinergias y principalmente a la creatividad de los 'festers', las páginas de noticias se convierten en figuras, paredes, techos y todo tipo de elementos efímeros. La portada quizá será una flor y trocitos de una exclusiva darán color a una pared de fantasía. Localizar artículos, fotografías o gráficos de las páginas de EL PERIÓDICO en los decorados es doblemente difícil, porque la transformación es total y las estrictas reglas del concurso de decoración impiden dar visibilidad a logotipos y marcas.

Integrantes de la comisión de Fraternitat de Baix preparando ornamentos para las fiestas de Gràcia 2024

Integrantes de la comisión de Fraternitat de Baix preparando ornamentos para las fiestas de Gràcia 2024 / JORDI OTIX

Además de un orgullo para el diario, esta exposición era un ejercicio de trazabilidad y transparencia. Los periodistas y fotoperiodistas del diario han documentado cada etapa de la metamorfosis para mostrar el camino de las hojas impresas desde la sede del diario hasta los almacenes, locales y finalmente calles de Gràcia. Los autores de las 28 imágenes seleccionadas son Manu Mitru, Jordi Otix, Irene Vila, Zowy Voeten y Marc Asensio.

Noticias relacionadas y más

La vocación de la muestra es también concienciar al visitante de las fiestas del valor y el tesón que hay detrás de los ornamentos, para que se adentre en la celebración con una actitud cívica y responsable. Tristemente deben lamentarse cada edición numerosos daños por robos e insensateces, con el incendio de Verdi este 2025 como máximo exponente de esta lacra. Como relatan los pies de las fotografías exhibidas, los 'festers' dedican meses a preparar su calle: las temáticas se eligen a más tardar en enero o febrero, se construyen prototipos y maquetas para testear el escenario imaginado y los elementos más pequeños y más fáciles de almacenar quedan preparados ya en primavera. Un pequeño milagro colectivo que hace de la fiesta de Gràcia una de las manifestaciones culturales más especiales de Barcelona.

