La Rambla estará cortada al tráfico del 25 al 29 de agosto en Barcelona
El ayuntamiento aconseja no circular en vehículo por la zona, que quedará cerrada a la altura de Portaferrissa por unas obras en la red de suministro de agua
La Rambla estará cortada al tráfico la próxima semana en Barcelona, desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de agosto. El corte se debe a unas obras para poner en servicio una tubería de refuerzo de la red de suministro de Aigües de Barcelona.
El ayuntamiento ha informado de que, para llevar a cabo los trabajos, se ocupará la calzada del carril de circulación del sentido ascendente de la Rambla, el único habilitado durante las labores de reurbanización del paseo y las calzadas laterales. La circulación quedará interrumpida a la altura de la calle de Portaferrissa. Las aceras no quedarán afectadas.
El Ayuntamiento de Barcelona recomienda a la ciudadanía que evite circular en vehículo por la Rambla, dadas las afectaciones de la movilidad. Los trabajos obligarán a desviar el tráfico en el cruce del paseo con la calle Hospital, Maria Aurèlia Capmany y Carme. El acceso para los usuarios del aparcamiento situado en el número 88 de La Rambla y los vehículos de emergencia se mantendrá.
Despliegue de informadores
El Ayuntamiento de Barcelona contará con un equipo de informadores en la zona para resolver las dudas de comerciantes, vehículos y pasajeros del bus. Del mismo modo, Aigües de Barcelona desplegará personal para regular el tráfico y el paso de peatones en los puntos afectados.
Las obras también afectarán a la circulación de la línea 59 de bus de TMB. Los autobuses no subirán por la Rambla y se desviarán por el paseo de Colom, la avenida del Paral·lel, la ronda de Sant Pau, la calle de Floridablanca, las rondas de Sant Antoni y de la Universitat y la calle de Pelai, hasta llegar a la plaza de Catalunya y recuperar su ruta. De bajada, el 59 circulará por la Via Laietana.
