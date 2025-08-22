Obras en la estación de tren de Castelldefels: este será el servicio alternativo de Renfe

Renfe ofrecerá un servicio alternativo por carretera entre el 22 y el 28 de septiembre de 2025 debido a las obras de mejora de infraestructura que Adif ejecutará en la estación de tren de Castelldefels.

Este plan, diseñado conjuntamente con la Generalitat de Catalunya, busca garantizar la movilidad de los viajeros de la línea R2 Sud y los servicios Regionales del corredor sur durante una semana de interrupción ferroviaria, motivada por las obras de mejora que Adif llevará a cabo en la estación de Castelldefels. Renfe detalla las siguientes afectaciones y servicios alternativos:

• Línea R2 Sud:

◦ El servicio ferroviario se mantendrá en los tramos Barcelona Estació de França – Gavà y Garraf – Sant Vicenç de Calders.

◦ Se establecerán servicios alternativos de autobús para cubrir los siguientes tramos afectados:

▪ Gavà-Garraf: autobuses con paradas en todas las estaciones (Gavà, Castelldefels, Platja de Castelldefels y Garraf).

▪ Gavà-Sitges: autobuses directos.

▪ Gavà-Castelldefels: autobuses directos.

• Servicios Regionales del Sur (R14, R15, R16 y R17):

◦ Estas líneas iniciarán y finalizarán su servicio ferroviario en Cunit.

◦ Desde Cunit, los viajeros podrán continuar su trayecto mediante un servicio alternativo por carretera hasta Barcelona (Zona Universitària).

◦ El punto de transbordo en Barcelona será Zona Universitària, donde los usuarios podrán conectar con los servicios de la L3 de metro.

Renfe asegura que el servicio de transporte alternativo, tanto para la línea R2 Sud como para los trenes Regionales, será accesible para personas con movilidad reducida. En cuanto a la recuperación del servicio, se ha programado que durante la mañana del domingo 28 de septiembre circularán trenes en pruebas sin viajeros. Se espera que a partir de las 14:00 h de ese mismo día se recupere la normalidad en el servicio ferroviario tras la semana de trabajos intensivos en la infraestructura.