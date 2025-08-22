Nuevos retrasos en Rodalies por una avería en la estación de Sants en Barcelona

Los trenes de las líneas R1, R3 y R4 de Cercanías circulan con retrasos en torno a los 15 minutos por una incidencia que afecta a la señalización entre las estaciones de Barcelona Sants y Plaça Catalunya.

Según informa Adif, sus técnicos trabajan para solucionar la avería, que llega en hora punta de la mañana.

A medida que los trenes se acercan a la zona afectada pueden detenerse y aumentar su tiempo de recorrido habitual con demoras.