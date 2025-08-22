Movilidad
Nuevos retrasos en Rodalies por una avería en la estación de Sants en Barcelona
Las líneas R1, R3 y R4 de Cercanías circulan con retrasos de 15 minutos por una avería entre Sants y Plaça Catalunya
ACNACN
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
Los trenes de las líneas R1, R3 y R4 de Cercanías circulan con retrasos en torno a los 15 minutos por una incidencia que afecta a la señalización entre las estaciones de Barcelona Sants y Plaça Catalunya.
Según informa Adif, sus técnicos trabajan para solucionar la avería, que llega en hora punta de la mañana.
A medida que los trenes se acercan a la zona afectada pueden detenerse y aumentar su tiempo de recorrido habitual con demoras.
