Nuevos retrasos en Rodalies por una avería en la estación de Sants en Barcelona

Las líneas R1, R3 y R4 de Cercanías circulan con retrasos de 15 minutos por una avería entre Sants y Plaça Catalunya

Un tren en la estación de Sants

ACN

Los trenes de las líneas R1, R3 y R4 de Cercanías circulan con retrasos en torno a los 15 minutos por una incidencia que afecta a la señalización entre las estaciones de Barcelona Sants y Plaça Catalunya.

Según informa Adif, sus técnicos trabajan para solucionar la avería, que llega en hora punta de la mañana.

A medida que los trenes se acercan a la zona afectada pueden detenerse y aumentar su tiempo de recorrido habitual con demoras.

