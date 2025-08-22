Sin pruebas concluyentes
Los Mossos d’Esquadra cierran la investigación del incendio de Verdi en las fiestas de Gràcia 2025
El cuerpo policial asegura que no ha hallado evidencias de un fuego provocado y que así lo trasladó al juez
La causa del incendio del decorado de la calle Verdi, este domingo en las fiestas de Gràcia, sigue siendo un misterio. Los Mossos d’Esquadra han cerrado la investigación que abrieron el día de los hechos, por falta de pruebas concluyentes sobre origen o autoría. “Las pruebas obtenidas no condujeron a determinar que fuera provocado y se informó de ello al juez”, apunta un portavoz de la policía catalana, consultada por EL PERIÓDICO este viernes.
Pese a la ausencia de evidencias que acrediten qué sucedió la madrugada del sábado al domingo, el cuerpo de seguridad se mantiene “abierto” a aportaciones que permitan “ampliar” las pesquisas. Si acude a declarar a alguna comisaria un testigo de detalles relevantes o si alguien aporta una grabación que desvele cómo ardió la portalada de acceso a Verdi, los Mossos d’Esquadra revisarían el cierre provisional del caso.
El resultado de la labor policial va en la misma línea que el informe de los Bombers de Barcelona, que según dijo el consistorio este lunes “concluye que no se pueden determinar las causas”. En un primer momento, erróneamente, fuentes municipales señalaron a un cuadro eléctrico como posible desencadenante de las llamas, tesis que rápidamente quedó desmentida.
Hipótesis inicial descartada
La mera hipótesis enfadó a la asociación de vecinos de Verdi, que está convencida que el fuego fue intencionado. Más concretamente, que fue un acto de vandalismo extremo. El mismo domingo los vecinos explicaron que cortan la luz cada noche al terminar las actividades a las 03h. El fuego empezó hacia las 5.30 de la madrugada y fue extinguido en unos 30 minutos. Afortunadamente no causó heridos ni entró en domicilios ni negocios.
Un comunicado de la Fundació Festa Major de Gràcia detallaba el lunes que Endesa les había confirmado que “no hubo ningún incidente en sus cuadros de luz”. El de Verdi se quemó igual que el resto de la portalada y, “como medida de protección”, la compañía “hizo desconexiones preventivas”.
Compañerismo e indignación
En cualquier caso, el incendio sacudió las fiestas de Gràcia y generó una ola de solidaridad en el resto de calles. En pocas horas reunieron y regalaron a Verdi elementos de sus decorados para crear un altar a modo de nueva portalada. Algunas también colgaron pancartas con el lema “Estamos quemados” y taparon con lonas negras su acceso principal como muestra de apoyo.
El hartazgo con el incivismo y los robos de ornamentos es generalizado entre los voluntarios que hacen posible la fiesta mayor. Se repiten año tras año pese a medidas como contratar un vigilante para cada calle por la noche o carteles de ‘No tocar’. La decoración de Verdi se inspiraba este año en la selva maya y contaba con un portal de siete metros de ancho en la confluencia con la calle Rubí con una gran máscara precolombina. Es una de las calles más emblemáticas y tradicionalmente premiadas de las fiestas de Gràcia.
