Mapa de las calles adornadas en las Fiestas de Sants 2025 de Barcelona

Las fiestas de Sants son conocidas por sus calles decoradas, aunque a veces puedan quedar a la sombra de las recientes fiestas de Gràcia. Además de disfrutar de las actividades que organizan las entidades vecinales y de cultura popular, una forma de descubrir la fiesta mayor del barrio es paseando por sus calles ornamentadas e inspiradas en diferentes temáticas que te contamos a continuación. Para que no te pierdas ninguna decoración, puedes consultar el siguiente mapa de EL PERIÓDICO y descubrir las once calles decoradas de las fiestas de Sants.

Alcolea de Dalt

Esta calle se convertirá en un gran circo inspirado en grandes referentes catalanes como Charlie Rivel o el Circ Raluy.

Alcolea de Baix

Con la temática “La vida secreta de los alimentos”, la calle se transformará en una gran nevera que mostrará qué hacen los alimentos cuando no los podemos ver.

Finlàndia

La calle Finlàndia se transformará en un bosque encantado con el título “Tierra de encantamientos”. Los visitantes que se adentren podrán descubrir todo tipo de criaturas mágicas.

Galileu

Esta calle se convertirá en un recorrido por las fiestas mayores de Cataluña, que además reivindicará la cultura a través de leyendas y sardanas.

Guadiana

La calle Guadiana se transformará en un espacio de otro mundo, ya que su decoración se basa en una estación espacial donde, por supuesto, habrá extraterrestres.

Plaza de la Farga

La plaza de la Farga pasará a ser un jardín floral, lleno de flores de todos los tamaños imaginables.

Papin

Esta calle rendirá homenaje a la emblemática alfarería Casa Batllori, ubicada en la calle Cros 5, en pleno barrio de Sants.

Sagunt

Para celebrar el centenario del metro de Barcelona, los visitantes de esta calle podrán viajar en el tiempo y revivir cómo era la red de túneles hace cien años.

Valladolid

Visitar la calle Valladolid será toda una aventura, ya que representará un homenaje al escritor francés Julio Verne.

Vallespir de Baix

Esta calle reproducirá la plaza de los Países Catalanes y ofrecerá un espacio para patinar, ya que la original solía ser un lugar frecuentado por 'skaters'.

Vallespir de Dalt

En Vallespir de Dalt se podrá descubrir el trasfondo de la fiesta mayor de Sants, ya que la decoración pretende explicar el proceso de preparación de esta festividad.