Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
Operarios de Protecció Civil y Guardia Urbana se han desplazado en los aledaños del edificio consistorial del Ayuntamiento de Badalona para gestionar la situación
En el centro histórico de Badalona se ve a estas horas de la noche más agua que asfalto. Riadas de agua corren por la calle Francesc Layret ante la mirada atónica de los peatones que lidian con un episodio sobrevenido de lluvia torrencial. También el entorno de la parada de metro de Pompeu Fabra (L2) el agua baja con la fuerza de una riada.
En torno a las 20:30 h de la tarde ha roto la lluvia en Badalona de manera repentina. La intensidad desmedida ha durado aproximadamente 45 minutos, lo suficiente para anegar una de las principales arterias de la ciudad.
Las dificultades para cruzar la calle se han hecho notar entre los transeúntes, que sólo lograban pasar metiendo la pierna hasta la espinilla en el agua. También entre buses y vehículos en general que se han visto obligados a reducir velocidad y que, antes de la peatonalización anunciada, todavía pasan por allí.
A esa misma hora, varios operarios de Protecció Civil y Guardia Urbana se han dejado ver en los aledaños del edificio consistorial del Ayuntamiento de Badalona para gestionar la situación. Las fuertes lluvias se han desplazado hasta la vecina Santa Coloma de Gramenet, donde también han descargado con mucha intensidad y provocando rieras.
