El gobierno de Netanyahu justifica el veto a Collboni: "Boicotear a Israel tiene consecuencias"

El Gobierno de Israel ha defendido este viernes su decisión de denegar la entrada al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien iba a realizar una visita a Jerusalén y Cisjordania. Representantes del ejecutivo de Benjamin Netanyahu han esgrimido que el acuerdo del ayuntamiento de la capital catalana para volver a suspender relaciones con el Estado hebreo "tiene consecuencias".

Collboni ha anulado en el último momento la visita que iba a realizar a Oriente Próximo. Entre otros actos y reuniones, iba a inaugurar la calle Barcelona en Ramala y y tenía pensado reunirse con el primer ministro palestino en la capital de Cisjordania. Sin embargo, Israel ha denegado el permiso de entrada en el país al socialista.

"La decisión del Ayuntamiento de Barcelona de boicotear al Estado de Israel tiene consecuencias", han trasladado fuentes diplomáticas israelíes a Europa Press. En mayo pasado, el pleno municipal del consistorio aprobó romper relaciones con el Gobierno israelí y suspender el acuerdo de amistad con la ciudad de Tel Aviv, en respuesta a los ataques israelíes "contra la población civil palestina".

"Política hostil"

"El Gobierno de Israel considera esta medida una manifestación de una política hostil e incitadora contra Israel y sus ciudadanos de manera sistemática", han observado las mismas fuentes diplomáticas. "Por ello ha decidido denegar la entrada del alcalde al país", han justificado.

"No es aceptable que quien actúa para boicotear a Israel y romper vínculos con él pueda ser considerado un invitado bienvenido", han recalcado las fuentes vinculadas al ejecutivo conservador de Netanyahu. Por su parte, Collboni ha denunciado en redes sociales que "el Gobierno israelí busca aislar al pueblo palestino y ocultar al mundo las constantes violaciones de los Derechos Humanos que sufren".

Tras conocer que no podrá viajar a Israel, el socialista ha dejado claro que "este veto" reforzará su "determinación" de seguir trabajando "incansablemente por la paz, la justicia y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino".