El Govern culmina un total de 40 acciones para desarrollar una movilidad laboral más sostenible en el Vallès Oriental

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica tiene previsto finalizar durante el último trimestre de 2025 un proyecto piloto de medidas ambientales para la movilidad laboral en el corredor Besòs-Congost-Mogent (Vallès Oriental), que ha incluido un total de 40 actuaciones destinadas a mejorar la calidad del aire, favorecer el cambio modal y promover la movilidad activa e intermodal. Este proyecto, iniciado en 2020 y ejecutado por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona, ha sido financiado íntegramente con 1,67 millones de euros procedentes del 'Fons per a la protecció de l’ambient atmosfèric', que se nutre de los impuestos ambientales sobre las emisiones contaminantes y de las sanciones por incumplimiento de la normativa de calidad del aire. Este fondo está gestionado por la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

En un comunicado, el Govern asevera que las medidas aplicadas "permitirán reducir tanto los gases de efecto invernadero como la contaminación atmosférica, evitando la emisión de unas 5.500 toneladas de CO₂eq, 30,8 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx) y 1,5 toneladas de partículas PM10 en los próximos cinco años". Estas actuaciones forman parte del Pla de qualitat de l’aire de Catalunya, horitzó 2027, y "resultan especialmente relevantes en una comarca donde el 70% de las emisiones provienen del tráfico rodado", sigue el texto.

Entre las principales actuaciones realizadas en el ámbito de la movilidad activa y ciclista, se encuentra la instalación de un 'bicitancat' en la estación Les Franqueses-Granollers Nord y la gestión de estacionamiento preferente en el Park&Ride de Les Franqueses del Vallès. En Montmeló se ha instalado un 'bicitancat' en la estación de tren, se han habilitado carriles bici en el Vial del Congost y en la Verneda del Congost, y se ha mejorado la seguridad vial. En Martorelles se ha adecuado el itinerario peatonal entre el polígono y el núcleo urbano, se ha iniciado un carril bici en el PAE y se ha instalado un 'bicitancat' (en proceso). En Granollers se han mejorado los pasos de peatones en polígonos industriales, se ha instalado un 'bicitancat' en la estación ferroviaria de Granollers-Canovelles (pendiente de poner en servicio) y marquesinas de transporte público (en proceso). En La Llagosta se ha colocado un 'bicitancat' en la estación de tren. En Santa Perpètua de Mogoda se ha mejorado la conexión con Mollet mediante modos no motorizados. En Montornès del Vallès se ha habilitado un carril bici en la zona industrial. Finalmente, en Mollet del Vallès se ha establecido una conexión ciclable y se ha instalado un 'bicitancat' en la estación de Mollet-Santa Rosa (en proceso).

Respecto al transporte público y la intermodalidad, se ha llevado a cabo la electrificación de la línea de bus Mollet–Granollers con tres vehículos eléctricos nuevos en Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Lliçà de Vall y Granollers. En Santa Eulàlia de Ronçana se ha adecuado el aparcamiento de enlace e7, incorporando una pérgola fotovoltaica y puntos de recarga. En Lliçà d’Amunt se ha habilitado un aparcamiento vinculado a una nueva parada de bus, cuya finalización está prevista en los próximos meses. En Cardedeu se ha implementado una gestión digital del estacionamiento para usuarios del transporte público en el Park&Ride de la estación. En Les Franqueses del Vallès se ha desarrollado también una gestión digital del estacionamiento para usuarios del Park&Ride de la estación, además de incorporar priorización semafórica en la carretera de Ribes. En Granollers se ha instalado priorización semafórica en la estación de autobuses.

En cuanto a movilidad eléctrica y compartida, en Sant Fost de Campsentelles se ha puesto en marcha un servicio de vehículo eléctrico compartido. En Sant Feliu de Codines se ha implementado también este servicio, junto con un punto de recarga vinculado. En Martorelles se ha instalado un punto de recarga eléctrica vinculado al polígono (en proceso), y en Castellar del Vallès se han instalado paneles fotovoltaicos y puntos de recarga para remolques refrigerados.

En el ámbito de la innovación y digitalización, se ha integrado la red de Park&Ride en el sistema informático Mou-te y se ha implantado una plataforma de gestión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) junto con sistemas de análisis de flotas. Finalmente, en lo referente a participación empresarial y acciones educativas, se ha aplicado una diagnosis de movilidad para empresas de la comarca. "También se ha prestado acompañamiento a personas vulnerables en el uso del transporte público mediante una aplicación móvil, y se ha lanzado una campaña de comunicación dirigida a jóvenes sobre comercio electrónico y movilidad sostenible", dice el comunicado.