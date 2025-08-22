Las fiestas de Sants 2025 se engalanan pendientes del cielo y amplían su plan piloto de reciclaje

Las fiestas de Sants 2025 ya están preparadas para recoger el testigo de las de Gràcia, que han finalizado este jueves. El pregón del sábado será el pistoletazo de salida a nueve días de actividades gratuitas y al aire libre, con más de 180 actuaciones musicales y 11 calles decoradas esta edición. Entre las novedades, destaca la expansión de la prueba piloto iniciada el año pasado de recogida selectiva de ornamentos. Y en cuanto a tendencias, ganan terreno los actos compartidos y unitarios.

En las horas previas al arranque, sin embargo, toda la atención se la lleva la previsión meteorológica: la posibilidad de una tormenta muy inoportuna entre el viernes y el sábado dificulta engalanar las calles para que luzcan impecables para el jurado la primera jornada de fiesta mayor. Las comisiones organizadoras meditan cuándo sacar a la calle los elementos más voluminosos y delicados, que en condiciones óptimas dejarían colocadas este viernes. “Estamos a la expectativa del tiempo, ¡quizá nos toca montarlo todo corriendo a última hora!”, asume Arturo Castro, secretario de la Federación de la Fiesta Mayor de Sants.

En casi todas las calles han empezado por las estructuras y los techos y dejan para el final las mejores figuras: “Para las cosas grandes de momento nos estamos esperando a ver qué pasa”. Como todas las tradiciones de agosto, tienen experiencia en chubascos. “A todos los ornamentos les ponemos una capa de spray impermeabilizante de latex, en especial a los de cartón, para repeler el agua. Si cae una lluvia ligera, lo salvamos bien”, desvela. No obstante, una lluvia abundante puede dañar seriamente los decorados elaborados durante tantos meses y además “obliga a suspender algún acto”, reflexiona Castro.

“El miércoles ya empezamos a tirar cables... y a rezar, los que sepan, para que no llueva”, ríe David Cerqueda, presidente de la comisión de la calle Valladolid, que homenajeará a Julio Verne. En su caso la demora en los elementos más lucidos se debe también al temor a robos e incivismo: “Yo no me atrevo a dejar puestos en la calle la noche del viernes el submarino de 11 metros ni el volcán con iluminación y humo”, dice, en referencia a los dos ‘hits’ de su montaje. En Sants no hay vigilantes contratados para cada calle: “No vale la pena correr el riesgo de encontrarlo destrozado, nos levantaremos al amanecer el sábado para terminarlo todo”, remacha.

Vecinos y vecinas del barrio de Sants ultiman los detalles de la decoración en una de las calles engalanadas para la Festa Major 2025. / Zowy Voeten / EPC

Valladolid no quiere jugársela. La DANA del 11 de julio, que activó avisos de alerta roja en Catalunya, les inundó el local donde preparan la fiesta. “Casi perdemos las setas gigantes del decorado, porque la base tocaba al suelo, pero las pudimos arreglar”, rememora. Eso sí, el tiempo no es infinito y estos remiendos les han conllevado renuncias: “Un tramo de decoración detrás del escenario no lo haremos, no hemos llegado a tiempo”. El año no ha sido fácil para Valladolid, puesto que además se les murió una de las integrantes históricas, Conxita. “Era una de las señoras mayores o grandes señoras de nuestra calle, impulsora de la fiesta”, recuerda Cerqueda. “Han sido dos golpes muy duros pero nos hemos sobrepuesto y aquí estamos. Pese a todo, este año tendremos una decoración muy espectacular y novedosa”, valora. Incluso han ampliado el escenario para que quepan los 11 músicos que tocarán una de las noches.

Más reciclaje

Más allá de las novedades en cada calle, la fiesta mayor prosigue con sus líneas prioritarias. Y una de ellas es el reciclaje. Quieren evitar que los ornamentos, una vez finalizada la celebración, se conviertan en un montón de residuos para el contenedor gris. “El año pasado hicimos una prueba piloto en tres o cuatro calles de recogida selectiva de materiales y ahora se extiende a todas”, avanza el secretario de la federación.

Una de las participantes en el ensayo fue la calle Papín. Agus Giralt, miembro de esta comisión, ve “factible” reciclar la mayoría de elementos pero recomienda “tener esta visión incorporada” ya desde la fase de diseño. “Si se hacen piezas ‘frankestein’ con base de botella de plástico, cubierta de papel maché, detalles de metal… Entonces es muy complicado reciclar, quedan menos cosas recuperables”, advierte. En su calle, además, tratan de reducir y reutilizar, las otras dos ‘R’ de la sostenibilidad, aunque les conlleve mayor esfuerzo. Por ejemplo, Giralt explica que el techo de rollos de tul de esta edición “es el de hace dos años, teñido y rehecho”.

Actos unitarios

Las fiestas de Sants se caracterizan por una triple programación: la de las calle, la alternativa autogestionada y la ‘unitaria’ que paga el Ayuntamiento de Barcelona. Estas últimas se concentrarán el martes en el parque de la Espanya Industrial, con un concierto de Roba Estesa que se prevé multitudinario por la despedida de la banda. La organización y las barras este año regresa a manos de la Federación, tras las últimas ediciones a cargo de los Castellers de Sants. Sin ser oficialmente una 'Noche Tranquila', ninguna calle programará actividades esa velada más allá de cenas de vecinos.

Con todo, cada año ganan terreno actividades que escapan a esta división, propuestas compartidas por varias calles de forma informal y variable. Es el caso del ‘Corredrags’ o la ‘Batalla ninja’. “Hay más ganas de hacer cosas juntos que hace una década, que había más rivalidad”, considera Agus Giralt. Lo atribuye a un “replanteamiento” consciente, propiciado por el “relevo generacional” y el “trabajo en red de la Federación”. Giralt también es coordinador de la Lleialtat Santsenca, equipamiento municipal de gestión comunitaria que participa de lleno en la programación. Entre otras cosas, organiza una gran cena de 200 comensales en la calle Dalmau y una jornada en la plaza Bonet i Muixí con iniciativas de los colectivos miembros.

Finalmente, las entidades impulsoras de la 31ª Fiesta Mayor Alternativa también van a la una, a diferencia de la mayor dispersión de las de Gràcia. Sin perder cada una su identidad, comparten un programa que incluye propuestas de pequeño formato en sus locales y en el parque de la Espanya Industrial. Algunas ya son toda una tradición, como el 19º concurso de paellas, el 12º campeonato de mus o la bajada de carretones en Can Vies el último día.