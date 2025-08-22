Fiestas de Sants 2025 en Barcelona: guía de conciertos y actividades gratis

Las fiestas de Gràcia han terminado, pero la época de fiestas mayores en Barcelona sigue con platos fuertes. Del 23 al 31 de agosto se celebran las fiestas de Sants. El antiguo barrio fabril se llenará de cultura popular, actividades y conciertos. En esta guía pueden consultarse todos los eventos imprescindibles.

Sábado 23 de agosto

19:00 h. Pasacalles de la Fiesta Mayor y bailes tradicionales. Con la participación de entidades de cultura popular del barrio, empezará en la calle de Sants y llegará hasta el parque de la España Industrial. A la misma hora, habrá bailes de grupos como los 'Geganters' de Sants, los 'Diables' de Sants, la asociación España China de Intercambio Cultural y Amistad o la asociación Multicultural Ayacucho Perú Barcelona.

20:00 h. Pregón de Fiesta Mayor. A cargo de las actrices de la compañía de teatro La Calòrica, Esther López Martín y Júlia Truyol Caimari, en el parque de la España Industrial.

23:00 h. Noche de concierto con Sobre mi Gata, de electro-cumbia. En la Calle Sagunt.

00:30 h. PD Candela, flow 2000 y #freeBritney. En la calle Sagunt.

Domingo 24 de agosto

10:00 h. Retos eSports. Retos deportivos para todas las edades, con rumba en directo. En la plaza de La Farga.

16:00 h. Juegos Musicales. En la calle Guadiana.

18:00 h. 'Corredrags'. Fiesta itinerante por las calles Sagunt, Guadiana y Papín con tres shows de tres 'queens': Ofèlia Drags, Maria Espetek y Faraonix King. La reserva de asiento ya ha cerrado plazo.

22:00 h. Cine 'a la fresca', con la película "Los demonios de Barro". Calle Papín.

22:30 h. Habaneras con el grupo Mar Brava. En la calle Alcolea de Baix. Habrá 'rom cremat' y sardinada.

Lunes 25 de agosto

11:00 h. 'Fem Graffiti!' y 'Pintem samarretes'. Dos talleres para explorar el arte urbano y la creatividad. En la plaza de La Farga.

17:30 'El Gato con Botas', espectáculo de marionetas con la Escola de Teatre Arlequí, en la calle Guadiana.

19:30 h. Entrega de premios del concurso de decoración de calles. En el parque de la España Industrial. Una hora antes, espectáculo infantil de Rebooombori.

19:00 h Tardeo con The Colour Fools y Javier Primperan. Calle Galileu.

Martes 26 de agosto

De 10.00 a 13.00 hy de 15.00 a 18.30 h. Juegos infantiles y tradicionales, con materiales naturales y reciclados. En el parque de la España Industrial.

De 18.30 a 19.30 h Concierto de Dr. Rumbeta. En el parque de la España Industrial.

22:30 h. Noche de conciertos de gran formato, con Potser Dimarts, Roba Estesa y DJ Capri Sessions. En el parque de la España Industrial.

Miércoles 27 de agosto

11:30 h. Taller infantil de tattoos y pulseras, en la calle Galileu.

18:00 h. Concurso de dulces, en la calle Sagunt.

20:00 h. Masterclass de salsa. A cargo de Ritmos Barcelona. En la plaza de La Farga.

23:00 h. Noche de monólogos con Sants for Laughs, en la calle Sagunt.

21:30 h. Concierto de El Niño de la Hipoteca. En la calle Vallespir de Baix.

Jueves 28 de agosto

10:30 h. Concurso de dobles. En la calle Guadiana, la inscripción es gratuita y se debe hacer media hora antes del concurso.

18:00 h. Teatro improvisado. A cargo de la Casa de la Impro, en la Plaza de la Farga.

21:00 h Cena intercultural. Los participantes deben llevar el plato más típico de su lugar de origen para compartir culturas.

Viernes 29 de agosto

10:00 h. Gincana fotográfica. Recorrido por el barrio con cámara en mano, en grupos de cuatro personas. El punto de inicio es la calle Papin.

10:30 h. Torneo de fútbol y básquet. Para todas las edades, en el parque de La Farga.

11:30 h. Clase de zumba en la calle, en la calle Galileu.

19:00 h. Degustación de cerveza artesana a ritmo de rock. En la calle Guadiana.

Sábado 30 de agosto

10:30 h. Scrabble gigante en catalán. En la plaza Bonet y Muixi.

14:00 h. Paella popular. En la plaza Bonet i Muixi, paella popular por 12 euros, con opción vegetariana.

16:00 h. Juegos de mesa y de rol. En la calle Olzinelles 31, es una actividad gratuita y se requiere inscripción previa online.

18:00 h. 'Diada' Castellera y pilar caminando de los Catellers de Sants. Actuación en la plaza Bonet i Muixí.

21:30 h. 'Correfoc' adulto. El recorrido empieza en la plaza de Osca y termina en la plaza de Bonet i Muixí.

Domingo 31 de agosto

22:00 h. Piromusical, cierre de los actos de la fiesta mayor. Puede verse desde las gradas del parque de la España Industrial.