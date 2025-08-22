Fiesta Mayor de Viladecans 2025: fecha y hora de conciertos y actividades

El Ayuntamiento de Viladecans ya tiene listo el programa de Fiesta Mayor de Verano de 2025, que se celebrará del 5 al 8 de septiembre, en torno a la festividad de Santa Maria de Sales, patrona de la ciudad (día 8). Será una programación repleta de actividades para todas las edades y gustos, con una organización centrada en el compromiso con la inclusión, la seguridad y la cultura. Destacarán los conciertos de Figa Flawas, Nuria Fergó o Mojinos Escozíos, y la programación íntegramente femenina del Festival Ocellets.

Para garantizar una fiesta segura y accesible para todo el mundo, se desplegarán Puntos Lila y LGBTI, un servicio extra de autobuses nocturnos con la posibilidad de realizar paradas a demanda, espacios reservados para personas con discapacidad en los escenarios musicales y sesiones sin música ni juegos de luces en la Feria de Atracciones para que puedan disfrutarla personas con trastornos del espectro autista (TEA). Con el objetivo de que nadie se quede sin fiesta, la música también llegará a las residencias de personas mayores, al Centro Social y Sanitario Frederica Montseny y al Hospital de Viladecans, con actuaciones a cargo de los músicos locales Adri Cubells y Dani Blanco.

Este año, representantes del Col·legi Sant Gabriel, que celebra su centenario, serán los encargados de inaugurar la fiesta con el pregón (día 5, a las 20:00 h). Antes, a las 19.00 h, los mismos protagonistas inaugurarán, junto a la alcaldesa Olga Morales, la exposición 'Cien años de educación, maestros y escolares', en la Sala de Exposiciones de la Torre del Baró. Seguidamente, tendrá lugar la 'Espavilada del Mamut', en la plaza de la Vila, la cata del tradicional Mojito 0,0 en los jardines de Magdalena Modolell y el espectáculo de fuegos artificiales en el parque de la Marina, que darán el pistoletazo de salida a cuatro días llenos de fiesta y diversión.

Conciertos

La programación musical es muy diversa y se desarrolla en diferentes escenarios. En el parque del Torrent Ballester, el 5 de septiembre, actuarán la cantante Nuria Fergó (22.30 h) y DJ ZETA 23 (00.00 h). El 6 de septiembre, el grupo local Rampey (21.00 h), Mojinos Escozíos (22.30 h) y DJ Señoras Bien (00.00 h). El 7 de septiembre, el grupo de Viladecans Brote (21.00 h) y el grupo tributo Encanto de Loco (22.30 h). Otro grupo homenaje será protagonista el 8 de septiembre: Estopaos (21.30 h).

En el parque de la Marina se desarrollará el Espai Jove. El 5 de septiembre abrirá con Figa Flawas (22.15 h), el famoso dúo formado por dos amigos de la infancia (Xavier Cartanyà y Pep Velasco) que ofrecen un sonido fresco de música urbana festiva, basado en reguetón, trap, pop, urban, disco, rumba o drill. La noche continuará con DJ Nàtura (00.00 h), DJ Edgarituu (01.15 h) y DJ Bastto (02.30 h).

El 6 de septiembre, la juventud disfrutará de la fiesta de FlaixFM, que presentará un formato especial, más largo, adaptado a la Fiesta Mayor de Viladecans, desde las 22.00 hasta las 04.00 h. Seis horas de música pinchada por DJs consagrados de una emisora joven y muy activa. El 7 de septiembre, el mismo escenario recibirá a la valenciana Sandra Monfort y su mezcla de tradición y música contemporánea; y a Svetlana, un dúo que, desde el humor y la crítica social, ofrece un espectáculo fresco y contemporáneo.

Ocellets: un festival femenino

Los jardines de Magdalena Modolell acogerán el Festival Ocellets, que este año presentará un cartel íntegramente femenino. "Los organizadores han querido apostar por dar todo el protagonismo a las mujeres artistas, como ya se hizo en 2023. El objetivo es visibilizar el papel minoritario de la mujer en la industria musical. Según datos de la organización Women in Music, las mujeres representan solo un 30 % de la industria musical española. Están infrarrepresentadas en la mayoría de perfiles profesionales, tanto ejecutivos como en puestos de edición, grabación, composición o interpretación. La desigualdad también está muy presente en los salarios, situando la brecha salarial por encima del 20%", explica el Ayuntamiento de Viladecans.

Por este motivo, el Festival Ocellets acogerá, el 6 de septiembre, a la artista local Estela (22.30 h) y a la cantante, compositora y productora mallorquina Maria Hein (23.45 h), una artista que está triunfando con temas que van desde el folk y las canciones tradicionales, hasta el pop y la electrónica. La noche terminará con una DJ local. El 7 de septiembre actuará Marta Gin (22.30 h), cantautora y guitarrista de Cornellà de Llobregat, con un estilo que fusiona canción de autora, pop-rock, soul y funk. A continuación lo hará Marta Knight (23.45 h), joven cantautora de Martorell. Sus temas se encuadran dentro del folk alternativo, aunque tiene influencias del rock y el country. La noche también finalizará con una DJ local. El 8 de septiembre, será el turno del espectáculo Zoom! Perifèrica Talent Show, un espacio para dar a conocer los nuevos talentos musicales de la ciudad, organizado por la asociación de músicos locales Perifèrica.

En la plaza de Europa, todos podrán disfrutar con la orquesta La Litoral (5 de septiembre, a las 22:30 h), el septeto de jazz Men in Swing (6 de septiembre, a las 22.30 h) y las habaneras Llops de Mar (7 de septiembre, a las 22.30 h), que finalizarán con el tradicional Ron Cremat.

Los más pequeños y las entidades

Los más pequeños también tendrán su espacio con la Festa Xica, que ofrecerá talleres y juegos infantiles en el parque de Can Xic el domingo 7 y el lunes 8, de 19.00 a 21.00 h, con talleres, juegos y actividades artísticas familiares.

Respecto a las entidades, habrá dos 'correfocs': el juvenil, el 5 de septiembre, a las 20.30 h, y el de adultos, el 6 de septiembre, a las 21.00 h. Los 'castellers' organizarán un encuentro en la plaza de la Vila el 6 de septiembre. Los 'grallers' despertarán al pueblo con la tradicional Matinada, el 7 de septiembre, a las 9.00 h. Las 'puntaires' trabajarán y mostrarán su obra el 7 de septiembre, de 10.00 a 13.00 h, en la Rambla Modolell. Los 'gegants' organizarán su encuentro también el 7 de septiembre, a las 11.00 h, en la plaza de la Vila. Las corales de la ciudad se reunirán en el Centre Cultural Sant Joan (7 de septiembre, a las 19:00 h) y los sardanistas bailarán en la plaza de la Vila el 8 de septiembre, a las 19:00 h.

La 'Festa del Mamut' se celebrará para combatir el calor (7 de septiembre, a las 16.30 h). El tradicional 'correaigua' del Mamut de Viladecans volverá a invocar las lluvias, aunque afortunadamente este año no hay sequía. El Mamut y la Mamuteta harán una danza de la lluvia, acompañados de otras entidades de cultura popular, y mojarán a la gente con agua, corriendo por las calles de la ciudad. Los clubes deportivos se sumarán un año más a la cita con torneos de rugby, tanto masculino como femenino, bádminton, vóley, natación, bolos y baloncesto, y con la tradicional Carrera Popular de Fiesta Mayor (11 de septiembre, a las 9.00 h).