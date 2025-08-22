Los 'beach club' arraigan en Barcelona: piscinas al sol, arena, cócteles y tumbonas VIP

El infalible combinado de verano, mar (o piscina marinera), hamacas, arena dorada, música y buena gastronomía se ha saldado en Barcelona con un puñado de 'beach clubs' que arraigan como cita obligada para un remojón con glamur en el tórrido verano de la capital catalana. No son literalmente clubes de playa, en tanto que la restrictiva normativa local no permite llevar el negocio al pie del litoral, como sí sucede en Ibiza, Marbella o Miami... pero la propuesta barcelonesa cosecha llenos este verano, tras consolidar a los dos superestrenos de 2024, el Bastian Beach en la Barceloneta y el imaginativo Beso Pedralbes que ha importado la arena junto a un oasis en la Diagonal. Esta es la principal oferta de 2025:

Bastian Beach, un club y restaurante a dos pasos del mar

El macroproyecto del grupo Costa Este, Bastian Beach, debutó entrada la temporada 2024 y ahora está viviendo su primer verano completo, ocupando en concesión una parte de los terrenos del Club Natació Barcelona (CNB). La oferta integra un conjunto de piscinas donde remojarse y dejarse ver, rodeado por tumbonas de diseño y camas balinesas, ofreciendo una fórmula que hasta ahora solo podía encontrarse en los hoteles y habitualmente restringida a los huéspedes. Aquí el acceso al 'beach club' diurno implica un consumo mínimo en bebidas o comida, que oscila según el día de la semana y la ubicación.

El Bastian Beach, propiamente frente a la playa de Sant Sebastià, está ultimando alguna de sus licencias, por lo que este año no cuenta con DJ, lo que no impide que su solarium y mesas suelan estar llenas a diario, con un ambiente cosmopolita que aglutina turistas con ganas de bronceado y cócteles, con barceloneses que animan su canícula urbana. Abre hasta las 20.00 horas, y cuenta con una carta informal para comer sin moverse de la hamaca si se desea, además de una buena coctelería. El acceso incluye duchas, toallas y un buen servicio.

En paralelo, entre sus 2.300 metros cuadrados, destaca el restaurante de cocina mediterránea donde disfrutar de arroces, pescados, sushi y otras especialidades (destacando la oferta de caviar), tanto en horario de comidas como de cenas, donde la iluminación nocturna lo convierte en un escenario de postal. El recinto prepara nuevos espacios, como una zona de eventos y una terraza coctelería.

Beso Pedralbes, la otra 'playa' de la zona alta

¿Puede llamarse Beach Club a un oasis de piscinas rodeado de vegetación? Sí cuando el montaje incluye un área con arena de playa para sentir el verano en los pies mientras se toma un cóctel. El tentador Beso Pedralbes, ubicado en los frondosos jardines del hotel Torre Melina Gran Meliá, llega a su segundo año combinando chapuzones, hamacas, camas balinesas y buena gastronomía para vivir el verano en la Diagonal, muy lejos del litoral, pero casi sin echarlo de menos.

Panorámica de Beso Pedralbes desde la zona de restauración. / BB

El espíritu original de la marca Beso Beach de Formentera se ha asentado como lounge estival (el restaurante cierra el 1 de noviembre, para reabrir en abril) con tres ambientes que delimitan la zona de aguas y solarium, el restaurante Beso (que fusiona cocina catalana y vasca) y la zona polivalente para eventos envuelta en verde.

Tras el debut en 2024, este año han afinado su propuesta. Así, para acceder al recinto no se cobra propiamente entrada sino que hay que asumir un gasto mínimo por hamaca de 75 euros (150, si se coge una cama doble), que puede ser para bebidas o comida (excepto pescados), durante toda la jornada.

Un arroz con caribeneros servido en su terraza. / BB

La experiencia se acompaña de música de DJ para ambientar los ágapes y en su restaurante despliega una completa carta que abarca desde platos más ligeros (croquetas, carpaccios, ensaladas...) hasta chuletones de vaca vieja, aunque las estrellas de su propuesta son pescados y arroces. Es habitual ver el trajín de grandes paelleras (como el arroz con langosta o el de carabineros) en su gran terraza, donde la 'pequeña playa' no solo alegra el verano de los huéspedes del hotel, sino de muchos barceloneses que aún no se han ido o ya han vuelto de sus vacaciones.

Las piscinas de Beso Pedralbes. / BB

Los planes de este verano incluyen tardeos los sábados de 18h a 23h con entradas online, y un exitoso brunch de 20 euros que regresará los domingos (de 11h a 13h) en septiembre. El restaurante abre de domingo a miércoles 11h. a 21h. y jueves, viernes, sábados (los días con servicio de cenas) hasta las 00.00 h.

La experiencia Salt junto al Hotel W

A los pies del exclusivo Hotel W, SALT Restaurant & Beach Club es uno de los grandes reclamos para los que quieren remojarse en el Mediterráneo sin salir de Barcelona y en el ambiente más 'cool'. Se compone de una doble propuesta, con restaurante con terraza en el paseo del Marenostrum, más la barra y terracita junto a la playa.

Terraza del restaurante Salt, con su zona de 'beach club'm al fondo. / Jiri Lizler

Esta temporada en Salt han presentado una propuesta gastronómica renovada, con cocina mediterránea potenciada con sus vistas azules. Empieza con una degustación de tres sales artesanales. Luego reinterpreta valores locales como la Bomba de la Barceloneta y abarca desde platos del mar (como el pulpo a la brasa o la lubina a la espalda) con un repertorio de arroces, del de gamba al de presa ibérica. En cambio, el espacio ya fue puesto al día el año pasado por el equipo Sandra Tarruella Interioristas, para darle un 'look' más local, inspirado en la cultura de la Barceloneta.

En la parte más informal, de Beach Club, se despachan tapas informales y cócteles de autor, que llevan nombres con intención: Sant Sebastià, Pescadors, Bogatell... Por el día ofrecen tumbonas en primera línea para disfrutar de baños hedonistas, y al atardecer se convierte en punto de relax para ver la puesta del sol.

Una segunda opción son las fiestas en la zona de piscinas a la fresca del Hotel W, donde los domingos por la tarde hasta final de agosto se celebran las sesiones Wet Deck Summer Series, con música electrónica y copas.

Go Beach Club, la otra cara del Port Fòrum

El Port Fòrum vive un momento de cambios y mejoras para convertirse en un referente del ocio familiar y hedonista en la playa de Sant Adrià, con varios proyectos para el próximo año, que traerán un nuevo club de playa en toda regla y el club de mar Seasea Club, /escomo avanzó EL PERIÓDICO. En el espacio que ocupará este último se sitúa actualmente Go Beach Club, que ha logrado aglutinar a infinidad de incondicionales a sus sesiones de sol y fiesta con el mar como escenario, aunque vive una cuenta atrás para el nuevo concepto 'top' que desarrollarán en los próximos meses, mucho más espectacular.

Imagen de Go Beach Club, en el Port Fòrum. / Go Beach Club.

De momento, el recinto divide su oferta según la franja horaria. Así, cuenta con un tipo de entrada para las sesiones matinales de 12.00 a 16.00 horas, donde se pueden reservar muy distintos tipos de hamaca, desde la básica por 80 euros a la cama balinesa para hasta 8 personas por 650 euros. Incluyen algunas consumiciones y servicio de toallas y duchas. Por la tarde, de 16.30 a 22.30 horas suben los decibelios, empiezan las Pool Parties y los DJ lideran las sesiones, que en esa franja horaria ofrecen reservas para pequeños grupos en sus sofás (desde 250 euros para seis personas) hasta sus camas lounge (para 10 por 1.400 euros). Estos importes se invierten in situ íntegramente en bebidas.