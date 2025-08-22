Barcelona y los socorristas negocian una salida a la huelga con posturas todavía alejadas

La huelga de los socorristas de las playas de Barcelona acumula ya tres semanas desde que se declarara. Desde entonces, el servicio de salvamento en la costa de la ciudad se cubre con 26 vigilantes, la mitad de los contratados en pleno verano, tal como establecen los servicio mínimos decretados por la Generalitat. Además, una de cada dos torres de vigilancia permanece vacía mientras la multitud llena la orilla, donde la bandera amarilla ondea a modo de advertencia desde el 1 de agosto.

Los trabajadores en paro afirman que siguen sin recibir una oferta firme del ayuntamiento que les satisfaga para poner fin a la protesta. No obstante, aprecian que la empresa municipal BCASA se ha abierto a negociar en dos ocasiones para buscar una solución con el comité de huelga, tras otro par de reuniones promovidas por el Departament de Treball, que ejerció como mediador.

A su vez, los partidos de la oposición han forzado este viernes una comisión extraordinaria en que han afeado al gobierno de alcalde Jaume Collboni que el conflicto laboral continúe encallado. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha afirmado que la última oferta del consistorio “implica más del 12% de ampliación de días en temporada baja" en la contratación de los socorristas y "14 días de refuerzo de la vigilancia en temporada alta”.

Discrepancias con la CGT

El concejal del ejecutivo municipal ha defendido que, de aceptarse la proposición, “beneficiará al 100% de la plantilla, a la que se ampliará la duración del contrato”. Ha estimado que incrementar las jornadas de trabajo tendrá “un impacto global para los próximos tres años de 850.000 euros”.

En cambio, el secretario general de la sección de socorristas de la CGT, Ignacio García Díaz, ha culpado a Batlle de "faltar a la verdad" con una oferta que ha tachado de "equívoca" e "insultante". Ha negado que el aumento de los días de contratación que el ayuntamiento ha puesto sobre la mesa abarque a todo el personal. Como ejemplo, ha asegurado que solo se extendería a ocho de 30 socorristas en temporada baja.

Por otro lado, Batlle ha esgrimido que “en ningún momento se ha puesto en riesgo la seguridad en las playas” durante el paro. Ha concretado que, desde el 1 de agosto, se han producido nueve evacuaciones, 10 rescates y se socorrió a los tripulantes del helicóptero que amerizó de emergencia el pasado fin de semana frente a la Barceloneta. También ha apelado a que el contrato adjudicado a FCC por dos años en 2023 "tiene plena vigencia" y que se activará la prórroga que permite renovarlo por tres ejercicios más.

Socorristas en huelga protestando este viernes en la plaza Sant Jaume, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

La oposición en conjunto ha cuestionado el papel del gobierno municipal durante la crisis con los socorristas. Junts ha atribuido al PSC y a Collboni de estar “desaparecidos” durante el conflicto laboral. Los Comuns han acusado al PSC de incurrir en un “menosprecio” a los vigilantes y se han preguntado por qué no se alarga la contratación durante el mes de octubre, como se hizo en 2024 coincidiendo con la Copa América. ERC ha considerado que el servicio está “desfasado” y debe ser permanente durante todo el año, mientras que el PP ha reprochado que la primera teniente, Laia Bonet, no haya comparecido en la comisión.

Incremento de la inversión

Batlle ha calculado que el ayuntamiento brinda incrementar la inversión en el servicio de salvamento en unos 2,5 millones de euros hasta 2028. Los huelguistas rebajan la oferta del consistorio a 700.000 euros, al margen de 1,2 millones de euros en remodelar las garitas de los socorristas en las playas, una obra ya planificada a partir del final de la temporada de 2026.

La CGT ha denunciado el mal estado de las instalaciones a Inspección de Trabajo. “Nos condenan tanto este año como al inicio de la siguiente temporada a trabajar en los mismos módulos que tenemos ahora, llenos de ratas, con plagas de cucarachas y que se inundan de materia fecal cuando llueve”, se ha quejado García Díaz.

Por otro lado, el sindicalista ha apuntado que se ha abierto una cierta expectativa de sondear una entente con BCASA en los últimos días. En ese sentido, ha valorado que la dirección se haya abierto a estudiar los planteamientos de los huelguistas. “Hemos tenido la posibilidad de tener unas reuniones mucho más productivas”, ha apreciado el miembro de la CGT, si bien ha remarcado que no existe acuerdo para acabar con la protesta.

“Estamos muy alejados en las propuestas y estamos esperando una oferta real de servicio productivo para la ciudad”, ha expresado. García Díaz ha reiterado que las tres líneas rojas para el personal de vigilancia de las playas son “la ampliación de la temporada de trabajo, más personal y unos módulos sanitarios que garanticen un buen servicio”. “Mientras no se garanticen estas condiciones no pararemos”, ha esgrimido el representante sindical.

Prolongar la temporada

El comité de huelga sostiene que el consistorio plantea algunos cambios en el presupuesto del servicio que cree incoherentes con las demandas de la plantilla. “No entendemos de dónde salen sus números”, ha comentado García Díaz. “Tenemos desencuentros en cuánto valoran ellos en que es viable ampliar la temporada y cuánto personal hay que poner”, ha abundado.

Los huelguistas son partidarios de prolongar la temporada de contratación entre marzo y noviembre, una opción que permanece “encallada”, ha admitido García Díaz. Ahora se extiende desde Semana Santa hasta septiembre, con posibilidad de trabajar dos fines de semana en octubre. “Creemos que la temporada alta se puede ampliar desde el inicio de mayo y llegar a trabajar a octubre con un poco de voluntad y transparencia en los números”, ha planteado.

En cuanto a las posibilidades de que la huelga se deponga en breve, García Díaz ha señalado que depende de que exista “voluntad política” por parte del ayuntamiento y BCASA. “En las negociaciones, ellos ceden y nosotros cedemos, hay que valorar todas las propuestas que se nos den, pero de momento no hay ninguna atractiva con la que nos podamos ir satisfechos porque, al final, no es solo que se nos den garantías laborales sino que se dé servicio a la ciudad”, ha remarcado. Por su parte, Batlle ha confiado en que cristalice un acuerdo "en las próximas horas o los próximos días".