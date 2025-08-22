Barcelona ganó un 5,58 de turistas en julio, pero perdió un 1,3% de pernoctaciones y gasto

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los resultados turísticos del mes de julio revelan que en el caso de Barcelona la ciudad sumó un total de 906.522 viajeros alojados en hoteles, lo que supone un crecimiento del 5,58% respecto al mismo mes de 2024. Pero las estancias fueron algo más cortas, pasando de 2,64 el año pasado a 2,46 este año, lo que da un resultado de 2.234.092 pernoctaciones, un 1,3% menos que el año pasado.

Ese menor volumen de pernoctaciones o noches de alojamiento se ha dado sobre todo en los hoteles de mayor categoría, lo que explica la política de recorte de precios este verano y la menor ocupación en estos, como informó este diario la semana pasada. El Observatorio del Turismo en Barcelona ya avanzó que el gasto medio por viajero en otros gastos había bajado a 99 euros al día (sin contar alojamiento) este julio. La contracción del gasto coincide con la impresión expresada desde fuentes del sector de que esta temporada ha traído viajeros de menos poder adquisitivo a Barcelona.

En concreto, en julio Barcelona albergó a 163.050 turistas españoles y 743.472 extranjeros, frente a los 133.038 y 725.561 del año pasado, respectivamente. En conjunto fueron 906.522, frente a los 858.599 del mismo periodo de 2024.

En el caso de las pernoctaciones, se registraron 292.618 de visitantes españoles y un total de 1.941.474 de extranjeros. Si se comparan con las 261.062 y 2.002.615 de hace un año, se constata que las pernoctaciones se redujeron solo el ámbito de los visitantes extranjeros, aunque en el computo total, significaron el descenso del 1,3%.

En Catalunya

En el conjunto de Catalunya, los hoteles cerraron el mejor julio de la serie histórica, al contabilizar 2.615.520 clientes, un 3,3% más que el año pasado; y las pernoctaciones alcanzaron las 8.217.469, un 0,1% anual más. En cuanto a los precios, subieron un 2% respecto a julio del 2024, de manera que los establecimientos facturaron un promedio de 141 euros por habitación ocupada. Catalunya fue segundo destino preferido del Estado, por detrás de Andalucía en el caso de viajeros españoles; y de Baleares en los extranjeros.

De esos más de 2,6 millones de viajeros en hoteles catalanes, más de 1,7 millones fueron extranjeros y 884.330 han llegado desde otros puntos del Estado.

Los datos de la encuesta de Coyuntura Turística Hotelera indican que en el conjunto del Estado las pernoctaciones aumentaron un 1,8%, superando los 44,6 millones. En cuanto a los precios, los hoteles en España se encarecieron un 5% interanual y por cada habitación ocupada se facturaron de media 146,5 euros.