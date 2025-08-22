Alerta en las playas de Gavà tras la aparición de una tintorera en la orilla

A pesar el buen tiempo que vuelve a bañar las costas del área de Barcelona tras las tormentas de los últimos, las playas de Gavà (Baix Llobregat) han amanecido con una alerta de cara a los bañistas. Una pequeña tintorera ha sido avistada en la orilla.

Ha sido el propio Ayuntamiento de Gavà el que ha alertado vía redes sociales de la presencia del animal y ha pedido a vecinos visitantes que, si la ven, tengan "mucha precaución" y que eviten acercarse.

La presencia de tiburones en el Mediterráneo no es excepcional, aunque es menos común que los escualos se acerquen a las playas. De hecho, se ha documentado la presencia de alrededor de 45 tespecies de tiburones distintas. Eso incluye al tiburón blanco y a los dos peces más grandes del mundo, el tiburón ballena y el peregrino. Unos animales que los expertos remarcan que son "esenciales para el equilibrio de los ecosistemas”.

La tintorera, también conocida como tiburón azul, es una de las especies más comunes y de las que más avistamientos se registran en las costas catalanas. Con todo, los datos generales de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza demuestran que el número de tiburones azules, que también habitan en el resto de océanos, se ha reducido en el Mediterráneo. La sobrepesca ha puesto en jaque la supervivencia de muchas especies de tiburones. El tiburón blanco, por ejemplo, casi ha desaparecido de nuestro mar.