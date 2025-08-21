El Reial Club Marítim del Maremagnum se trasladará junto al World Trade Center en 2028 con remo, natación y vela

La reformulación del Moll d’Espanya impactará directamente en otro futuro punto neurálgico del Port Vell: el Moll Barcelona. Aquí será donde se trasladará el Reial Club Marítim de Barcelona, que ocupará el edificio TNord de Baleària a partir de 2028, para abrir esta zona a la práctica del remo y la vela.

En este lugar atracó en octubre de 2023 el último crucero que operó en el muelle Barcelona Nord, junto al World Trade Center. Con el traslado de toda la actividad de cruceros del centro de la ciudad a una zona más alejada al sur del puerto, en el muelle Adossat, se han recuperado para la ciudadanía 630 metros de paseo junto al mar y más de 13.600 m2 de nuevos espacios públicos. Los planes del Port de Barcelona pasan además por prolongar las Ramblas en línea recta con una pasarela sobre el agua, la futura Rambla del Port, que conducirá a los paseantes de forma más directa al Muelle de Barcelona.

Allí les esperarán las nuevas instalaciones del club Marítim: una nueva dársena y una zona abierta a la práctica de deportes náuticos. “Seremos el punto de unión entre la ciudadanía y los deportes náuticos. Queremos convertir Barcelona en un referente europeo, porque tiene mucho potencial”, explica el presidente del club, Alberto Díaz.

Regreso a los orígenes

Remero con gran cantidad de competiciones a sus espaldas e ingeniero de caminos por la UPC, Díaz ha asumido el timón en un momento crucial para la historia de esta entidad centenaria. El club nació en 1887, en el mismísimo Moll de Barcelona, bajo el nombre de Real Club de Regatas. Curiosamente, el destino lo lleva ahora a recuperar aquel emplazamiento original. En sus primeros años, el club fue dueño del muelle y levantó allí una instalación flotante en el flanco sur. Poco después, en 1914, creció con la construcción del singular edificio Sagnier, al que todos apodaban “La Bombonera” por su forma redondeada. Hoy ya no existe —en su lugar se levanta el World Trade Center—, pero durante décadas fue el corazón del club.

Hacia 1955, la historia dio un giro: la entidad perdió la propiedad del muelle y el puerto le ofreció como compensación su actual sede en el Moll d’Espanya. Fue entonces cuando algunos socios con embarcaciones de mayor eslora —y también con mayor poder adquisitivo— decidieron separarse y fundar el vecino Reial Club Nàutic. Hoy, más de un siglo después, Díaz impulsa el regreso a los orígenes, fomentando el remo y la vela populares, junto con un proceso de modernización del club.

A la izquierda, la Bombonera o edificio Sagnier del Reial Club Marítim en el Moll Barcelona hasta 1950; y, a la derecha, la primera base flotante creada en los inicios del club, a finales del siglo XIX. / Jordi Cotrina

Las instalaciones del Marítim, cuya concesión termina en 2027, requieren desde hace tiempo de una urgente y costosa reforma. La pandemia acabó de impactar en su actividad: de los más de 2.000 antiguos socios quedan menos de 700. Su futuro pasa por la apertura a la ciudad, afirma su presidente. “Queremos volver a popularizar la práctica de la vela ligera y del remo, que serán los grandes protagonistas, siguiendo la tradición que existía antiguamente en Barcelona”. Los fines de semana los barceloneses, explica, “acudían a desayunar y ver las competiciones” en el muelle.

Apuesta de ciudad para 2028

El Port de Barcelona licitará el proyecto para la creación de la nueva base deportiva del Moll Barcelona a finales de año, con el objetivo de que entre en funcionamiento a principios de 2028.

La nueva junta directiva y su presidente, nombrados en febrero de este año, han tenido que superar algunas reticencias internas al traslado “a base de mucho trabajo para presentar un proyecto muy serio, mucha información y sinceridad”. Para Díaz, es fundamental "la apuesta del Ayuntamiento y el puerto por crear un nuevo punto neurálgico para los deportes náuticos a pie de las Ramblas". También la intervención del reconocido arquitecto Carles Ferrater (estudio OAB), al que el club ha encargado el proyecto, que ya recibe el nombre de Futur Marítim.

El presidente del Reial Club Marítim de Barcelona, Alberto Díaz, con los amarres de las embarcaciones detrás. / Jordi Cotrina

Las nuevas instalaciones implicarán la reforma del edificio de Baleària y la lámina de agua frontal permitiendo, a diferencia del emplazamiento actual, el paseo ciudadano entre medio. El Futur Marítim prevé crear una zona de natación y unas instalaciones con un gimnasio, una gran biblioteca y coworking, además de restauración.

El presidente del Reial Club Marítim de Barcelona, Alberto Díaz, en la zona de las embarcaciones de remo, explica que el objetivo del club es potenciar este deporte entre la ciudadanía. / Jordi Cotrina

Para Díaz, uno de los puntos clave es conservar el varadero del club. “Es lo que nos diferencia del resto: somos los únicos que todavía ofrecemos a los propietarios la posibilidad de reparar sus embarcaciones ellos mismos, sin necesidad de llevarlas a un astillero”, destaca. Ese servicio contribuye a hacer la náutica más accesible, alejándola de la imagen elitista con la que se la suele asociar hoy en día, recuerda el presidente. En la misma línea, el club quiere impulsar su crecimiento en el nuevo emplazamiento mediante tarifas más populares y abiertas a distintos perfiles. El objetivo "no es aumentar el número de amarres, sino potenciar la actividad deportiva".