Primer paso para la esperada recuperación del edificio histórico del mercado municipal más antiguo de Badalona

Allá por el año 2010, los paradistas del mercado de Maignon, en el barrio del Centre de Badalona, tuvieron que desplazarse a una contigua carpa para poder seguir trabajando. El edificio, inaugurado en 1889, aquejaba desde tiempo atrás deficiencias estructurales que precisaban una reforma a fondo del mercado, el más antiguo de la ciudad. La carpa, que se adjetivó como 'provisional', sigue acogiendo a día de hoy la actividad comercial del Maignon. Con el paso del tiempo y la falta de inversiones, el edificio histórico del mercado, con 1.037 m² de superficie, se siguió deteriorando, hasta el punto en que hace exactamente dos años se produjeron algunos desprendimientos en la fachada.

Este mes de agosto, quince años después de que los paradistas tuvieran que trasladarse al entoldado, el Ayuntamiento de Badalona, a través de la empresa pública Engestur, ha licitado el anteproyecto de redacción de la reforma integral del Mercat Maignon con un presupuesto de 45.944,77 euros, IVA incluido. Eso en lo que se refiere a la redacción del anteproyecto de reforma, ya que en lo que respecta a la ejecución de la obra en sí, la documentación del contrato estima que el presupuesto de ejecución ascenderá a los 3.099.448,98 euros, IVA no incluido.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, describe este primer paso administrativo para "recuperar un espacio histórico de la ciudad" como "una deuda pendiente con los paradistas y la ciudadanía", tras lustros de "falta de mantenimiento" por parte de los diferentes gobiernos municipales que han ostentado la alcaldía de la ciudad desde 2010. El alcalde plantea que las obras puedan estar en marcha cuando finalice el actual mandato, en el verano de 2027: "Tomamos el tema con decisión, para conseguir que el futuro mercado sea más abierto y atraiga a más clientes y paradistas", asegura Albiol.

El exterior del edificio del mercado Maignon, con las protecciones colocadas para evitar más desprendimientos / Zowy Voeten

Antes, sin embargo, queda un largo camino administrativo para que las máquinas empiecen a trabajar. La documentación de la licitación apunta a que el anteproyecto se tiene que presentar a la comisión de patrimonio a finales de septiembre de este año, un calendario apretado teniendo en cuenta que el plazo para que las empresas presenten sus ofertas está fijado para el 25 de agosto.

El inmueble está incluido en el Catàleg de Patrimoni Cultural de Badalona, como Bien Cultural de Interés Local (BCIL). Por ello, se contemplan como principales valores esenciales a proteger la tipología constructiva y los materiales originales, "teniendo especial cuidado en que los nuevos materiales empleados no entren en conflicto y, en todo caso, potencien la caracterización del bien protegido". De la misma manera, se deberá preservar la composición y simetría originales, tanto en planta como en alzados, así como elementos como las vidrieras o la cubierta.

Paradas más grandes y equipadas

La distribución proyectada es de 22 paradas individuales, como máximo, en planta baja y distribuidas entre diferentes sectores. En cuanto a los espacios comerciales, se prevé la instalación de pescaderías, carnicerías, fruterías, verdulerías y otras paradas de alimentos, charcutería, legumbres, platos cocinados, panadería y zona de bar cafetería. Las paradas tendrán una superficie aproximada de entre 12,00 y 20,00 m² (entre cuatro y seis veces más que las actuales), y podrán incluir cámaras de refrigeración y almacén. Además, se reservarán espacios para dirección y administración; servicios sanitarios públicos; vestuarios y servicios sanitarios para el personal; espacio de limpieza con vestuario; almacén y/o cámaras frigoríficas; cámara de instalaciones y una zona de almacenaje de residuos.

La carpa provisional para los paradistas del Maignon lleva en funcionamiento desde 2010 / Zowy Voeten

Una vez acaben las obras de reforma y el edificio histórico del mercado vuelva a tener vida, acabará el 'exilio' de los paradistas en la carpa, que se desmontará y dejará libre un muy preciado espacio urbano en la plaza de les Puntaires, calificado como zona verde y dentro de la trama del casco antiguo de la ciudad. Preguntado sobre el futuro de la plaza una vez en entoldado sea historia, el alcalde Albiol señala que ahí habrá o bien un "pequeño parque" o "una plaza pública".

El valor arquitectónico e histórico del Maignon viene dado no solo por su antigüedad (cuenta con 136 años a su espalda) y su estilo modernista, sino también por el peso de la obra de su arquitecto, Pere Falqués i Urpí. Fue también autor de los mercados barceloneses del Poblenou, del Clot y de Sants; así como de las esculturas a Pitarra y a Rius i Taulet, también en la capital catalana. Falqués fue asimismo arquitecto consultor de Badalona entre los años 1877 y 1889, justo cuando se inauguró el mercado.

Reformas necesarias en más mercados

Asume el alcalde Albiol que la situación del Maignon sirve como analogía para explicar el "estado lamentable" de parte de los mercados de la ciudad, ejemplificada asimismo en la situación del segundo más antiguo de Badalona, el de Torner, que vivió en el otoño pasado una semana de tensión cuando un informe municipal apuntó a su desalojo por riesgo de colapso. Un análisis posterior desmintió tal peligro y la actividad se reanudó sin más sobresaltos hasta el día de hoy.

De todas formas, tanto el mercado de Torner como el de Llefià están pendientes de sendos proyectos de reforma que se están aún elaborando, y cuyas obras, siempre según las previsiones del alcalde Albiol, deberían también empezar antes de finalizar el actual mandato. En el caso de Llefià, los paradistas se muestran interesados en el desembarco de un operador privado que complemente la oferta de productos frescos y de calidad del mercado; un extremo que en el caso del de Torner descartan tanto los paradistas como el gobierno local.