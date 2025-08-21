El plan del Liceu Mar traerá un paseo circular frente al mar y un gran traslado de la náutica

El futuro Moll d’Espanya será muy diferente al que se conoce en la actualidad. La intervención para construir el Liceu Mar servirá para transformar el muelle, que permitirá mantener el paseo de los ciudadanos junto al mar propiciando un recorrido continuo y circular: desde su extremo del Moll de la Fusta de Vía Laietana hasta la plaza de L'Odissea frente al Maremagnum, que se prolongará por el puente Rambla de Mar.

Eso será posible con el derribo de los dos taludes que forman la plaza del Ictineo y el soterramiento de toda la circulación de vehículos. A ello se sumará el traslado del Reial Club Marítim de Barcelona al Moll de Barcelona, junto al World Trade Center, que permitirá también abrir los espacios que ocupa ahora frente al agua. El Port de Barcelona estudia dar nuevos usos a la lámina de agua que dejarán libre las embarcaciones mudadas.

Solución desfasada

En el extremo de Via Laietana, la gran y empinada plaza del Ictineo está configurada por dos taludes con zona ajardinada que funciona como paso de los peatones hacia el Aquarium y el Maremagnum. Elevar el terreno fue la solución que se aplicó hace casi tres décadas para que pasara el tráfico rodado, a una cota más baja pero siempre en superficie, hacia al parquing del Maremagnum, el Reial Club Nàutic de Barcelona y el Reial Club Marítim de Barcelona.

El talud por el que pasan actualmente los peatones desaparecerá para que el paseo llegue, gracias al soterramiento de la circulación, hasta el lado del agua. / Jordi Cotrina

El Port de Barcelona plantea ahora con el derribo del doble talud crear un espacio llano que mantenga una continuación con el Moll de la Fusta, que invite a los paseantes a entrar al muelle, en el corazón del Port Vell, recuperando de esta forma su "valor emblemático". El actual paso de vehículos se eliminará para soterrar la circulación a través de un nuevo vial con un trazado más sencillo, que permitirá urbanizar toda la superficie y caminar cerca del mar tanto en la vertiente que da a la Barceloneta y Marina Port Vell como en la del barrio Gòtic.

En el interior del muelle, también se derribará el edificio Imax para convertir el área en un espacio público que dejará a la vista la fachada del Aquarium, lo que motivará su "futura remodelación", como indica el Port de Barcelona.

Autocares y peatones

El puerto ha dado los primeros pasos para iniciar esta gran reconfiguración de los 46.500 m2 del área entre el final del Moll de la Fusta y la plaza de l’Odissea, frente al Maremagnum: las propuestas que se presenten a la convocatoria del concurso para la redacción del proyecto del Liceu Mar, la segunda sede del Liceu en Barcelona, deben incluir cómo reurbanizar todo el conjunto. De hecho, el proyecto cuenta con un coste estimado de 57,3 millones y las obras de urbanización, que costeará el puerto, representan hasta el 42% de todo el presupuesto.

Según el pliego del concurso, la carretera soterrada tendrá 12 metros de ancho: 3,5 destinados a un carril por cada sentido y dos aceras de 2,5 metros cada una. Deberá garantizar el acceso hacia el parking del Maremagnum, al Aquarium y la zona de los clubes náuticos, facilitando el paso de autocares, de transporte público y los suministros para las distintas actividades ubicadas en el muelle. También los peatones podrán conectar desde su interior directamente con cada uno de los equipamientos. La vía contará con una zona de encochamiento y desencochamiento de seis autocares con escolares que se dirijan al Aquarium, un muelle de carga de trailers vinculados a la actividad escenográfica del Liceu y una plaza de espera para un segundo trailer. Una rotonda de cambio de sentido facilitará la circulación frente al aparcamiento del Maremagnum.

El talud enardinado (al fondo) por el que llegan los peatones hasta el Aquarium desaparecerá y el soterramiento de la circulación permitirá un paseo continuo junto al mar. / Jordi Cotrina

12 metros de paseo por cada lado

El concurso de ideas permite a los arquitectos ubicar el edificio del Liceu Mar allí donde mejor consideren. No obstante, deben dejar un espacio de 12 metros para el paseo junto al mar a cada lado. En su fachada hacia el barrio Gòtic será posible el vuelo de las plantas superiores del edificio hasta el final del muelle, lo que implicaría convertir el paseo por debajo en una amplia zona de sombra para los transeúntes. El pliego de condiciones habla de un vestíbulo abierto para espectáculos al aire libre, apto a la vez para el paseo, la estancia de los ciudadanos y el tránsito hacia otros puntos del muelle.

Asimismo, a lo largo del muelle se prevé incluir vegetación para “crear efecto refrescante que mejora la sensación térmica”. Sería la fórmula para adecuar un espacio que, actualmente, bajo el sol estival, se convierte en un largo tramo en pendiente fatigoso de recorrer. Igualmente, para que la zona gane atractivo, el documento exige que se aprovechen y se potencien las vistas que hay desde este punto al Gòtic y la Barceloneta.

CRONOLOGÍA DE LA REORDENACIÓN DEL MOLL D'ESPANYA Julio 2025 : convocatoria concurso internacional de ideas de arquitectura y urbanismo del proyecto Liceu Mar y la reforma y reorganización del Moll d'Espanya.

: convocatoria concurso internacional de ideas de arquitectura y urbanismo del proyecto Liceu Mar y la reforma y reorganización del Moll d'Espanya. Junio 2026 : elección propuesta ganadora.

: elección propuesta ganadora. Julio 2027 : presentación proyecto definitivo. Inicio trámites para la modificación del Plan Especial de la urbanización.

: presentación proyecto definitivo. Inicio trámites para la modificación del Plan Especial de la urbanización. Diciembre 2027 : fin concesión Reial Club Marítim de Barcelona.

: fin concesión Reial Club Marítim de Barcelona. Principios 2028 : traslado del Reial Club Marítim de Barcelona.

: traslado del Reial Club Marítim de Barcelona. 2028 : licitación y adjudicación de las obras.

: licitación y adjudicación de las obras. 2034: fin concesión Reial Club Nàutic de Barcelona.

Cambio de usos

El reordenamiento de todos los espacios y la necesaria modificación de todo el planeamiento urbanístico, una vez decidido y redactado el proyecto final, es la razón por la cual se calcula que las obras no podrán empezar hasta al menos dentro de cuatro años. Ello implica al Reial Club Nàutic de Barcelona, cuyo actual acceso por el paseo de Itaca quedará suprimido, y el Reial Club Marítim Barcelona. La concesión de este último termina en 2027.

El traslado del Club Maritim, el edificio blanco de la izquierda, y el soterramiento de la carretera aproximarán al mar el Maremagnum (a la derecha de la imagen). / Jordi Cotrina

El club está cerrando las negociaciones con el Port de Barcelona para su traslado al Moll de Barcelona, junto al World Trade Center, lo que dejará libre un gran espacio a partir de 2028 que permitirá la prolongación de la plaza de L'Odissea con salida al mar. Los derechos en la zona del Reial Club Nàutic se mantienen hasta 2034 tras la ampliación de su concesión en 2021. En este sentido, se invita a los proyectos que opten al concurso a presentar ideas para reorganizar también las actividades en la lámina de agua correspondiente a la zona de los dos clubes. Fuentes del puerto indican que, a la espera de la presentación de las ideas, "todavía está todo abierto".

Otro de los futuros atractivos será la mejora de la conectividad del Moll d'Espanya con la inclusión de una parada del bus náutico. El Plan Estratégico del Port Vell apuesta por la ampliación de este servicio de ferry de propulsión eléctrica en el puerto, que ya funciona desde el pasado verano como lanzadera entre el Portal de la Pau y el muelle de Llevant. En el futuro se contempla conectar en este caso la zona del Maremagnum con el muelle de Pescadors, que también se está dinamizando con la apertura de la nueva lonja y la subhasta del pescado abierta a la ciudadanía.