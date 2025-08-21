La oposición de Barcelona cuestiona los preparativos para acoger el Tour 2026: "Desconfían de sus propios técnicos"

El plan de movilidad para el Tour de Francia 2026 que el Ayuntamiento de Barcelona ha encargado para adaptar la ciudad a la carrera ciclista y minimizar su impacto no termina de convencer a los grupos de la oposición. Consultados por EL PERIÓDICO, Junts, BComú y PP cuestionan la capacidad del gobierno de Jaume Collboni para gestionar el dispositivo y critican tanto el gasto previsto como la falta de transparencia. ERC, en cambio, defiende en los equipos profesionales que trabajan en ello para que sea un evento seguro y atractivo.

El estudio de movilidad, cuyo contrato el consistorio ya ha adjudicado por un valor de 14.5000 euros, definirá un plan específico con medidas que garanticen “la compatibilidad entre el éxito del evento y el funcionamiento cotidiano de la ciudad”, según se precisa en el informe de necesidad consultado por este diario.

El que muestra mayor desconfianza es Junts. “Ya pueden pedir el estudio que quieran y gastarse o no los 14.500 euros que dicen que dedicarán, pero no tenemos ninguna confianza en que salgan adelante en la gestión de la movilidad ante un evento extraordinario en el centro de la ciudad”, critican fuentes de la formación. Es más, sostienen que “los mismos responsables fracasan día a día en la gestión de la movilidad ordinaria y en la planificación del impacto de las obras” que se dan en Barcelona.

Por su parte, BComú no cuestiona la capacidad técnica tanto como la falta de transparencia. Lo que les hace desconfiar es el precedente de la Copa América. “Le exigimos al gobierno que no se repita la falta de transparencia que hubo” con este evento, dice el portavoz adjunto del grupo, Marc Serra, que defiende que el evento sea compatible con la vida cotidiana de los barceloneses. “La apuesta de Collboni para atraer grandes eventos en la ciudad nos ha traído episodios nefastos como la Fórmula 1 en el paseo de Gràcia”, añade.

“Una falta de respeto”

El PP critica que el ejecutivo del PSC gaste dinero público en un estudio externo para el plan de movilidad del Tour en vez de pedirlo a los funcionarios barceloneses: “Desconfían de sus propios técnicos”. El partido considera falso que los servicios municipales carezcan de capacidad técnica, como se precisa en el informe de necesidad, y ve esta justificación como “una falta de respeto” hacia la Guardia Urbana. “Es la demostración de su desconfianza en los profesionales municipales y de su incapacidad para gestionar Barcelona con rigor”, subrayan fuentes populares. Además, defienden que el promotor del evento debería asumir el coste, y no la ciudad.

Entre todas estas críticas, ERC es la excepción y ve oportuno que se esté trabajando con profesionales de prestigio para garantizar que el Tour sea un “evento muy atractivo” para la ciudad. No obstante, recuerda el episodio en La Vuelta a España en 2023, cuando las calles se quedaron muy oscuras por una gran tormenta y farolas sin telecontrol. Por eso, considera lógico que ahora se extreme la atención a todos los detalles para evitar incidentes.