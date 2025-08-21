Once discotecas de Barcelona están nominadas entre las mejores del mundo 2025

Barcelona ha logrado consolidarse entre las ciudades con las mejores discotecas del mundo, tras años en que distintos clubles locales han escalado hasta el 'top 10' de la lista The World's 100 Best Clubs. Este 2025 promete mantener la misma dinámica, ya que 11 pistas de baile de la ciudad figuran entre los 545 nominados en todo el mundo. Forman parte de los 81 establecimientos de ocio nocturno de España que competirán con otros 71 países, aunque ningun otro salvo EEUU (con 85) suma tantas candidaturas.

La lista que este jueves ha hecho pública la Asociación Internacional de Ocio Nocturno (International Nightlife Association), a la que se encuentra adherida la patronal estatal del ocio nocturno Spain Nightlife, tiene a Catalunya como la comunidad que más nominados aporta, con un total de 23. Le siguen Baleares con 18, Andalucía con 15 y Madrid con 10. En concreto, Ibiza es el destino que más candidatos suma (17), seguido por la capital catalana y Marbella, empatados a 11.

En el caso de Barrcelona, los nominados son Bling Bling, Carpe Diem Lounge Club, Gatsby, Input High Fidelity Dance Club, Les Enfants Brillants, Opium Barcelona, Pacha Barcelona, Razzmatazz, Sala Apolo, Shôko Barcelona y Sutton Barcelona. El año pasado, Shöko y Opium alcanzaron el 'top 10' mundial en los puestos 7º y 9º, respectivamente. De nuevo, los clubes del Front Marítim, que han sido prorrogados para dos años aunque su futuro sigue sin estar claro, forman parte de la selección.

Cabe subrayar que el ocio nocturno de Barcelona se ha convertido en uno de sus filones turísticos, ya que según los /esúltimos datos del Observatorio del Turismo en Barcelona, el pasado julio el 38,4% de los visitantes salieron a conocer la noche durante su estancia. Los premios propulsan la llegada de 'clubbers' de todo el mundo que viajan en busca de las /esmejores pistas y sesiones de música, y muchas veces nutren sus zonas VIP y lideran el gasto en el sector.

Más representantes catalanes

Entre el resto de municipos catalanes, destacan las candidaturas de Lloret de Mar, en Girona, con Disco Privé, Revolution Disco, St Trop y Disco Tropics. En Platja d’Aro, figuran BeOut y Papillon. El repertorio de aspirantes catalanes incluye a Badalona (Espai Titus), Barberà del Vallés (LaPikkara), Calella (Disco Phoenix), Lleida (Biloba), Mataró (Cocoa Mataró) y Salou (Tropical Salou).

De los 545 locales seleccionados entre 73 países, tan solo un centenar llegarán a la lista final, y uno solo obtendrá el Golden Moon Award a 'World's Best Club 2025'. Por países, otras grandes minas de clubes nominados son Reino Unido (45), Australia (25) y Colombia (24), entre otros.

Según informa la organización, la votación pública online se mantendrá abierta hasta el día 31 de octubre a través del enlace www.nightlifeinternational.org/es/inlv-awards/los-100-mejores-clubs

Pero al margen del voto popular, del 1 de octubre al 15 de noviembre, un elenco de profesionales del sector evaluará a los nominados, otorgando el 50% de la puntuación final de cada uno. Tendrán en cuenta la evolución de los locales durante 2025, su programación artística, las medidas de seguridad, los servicios VIP, el funcionamiento y gestión de las reservas online, la calidad acústica, el aislamiento sonoro, el sistema de sonido y el confort, la calidad del servicio y la atención al cliente, los otros premios y reconocimientos recibidos, los distintivos de calidad y la reputación en redes sociales, entre otros aspectos.

Este año, como gran novedad y por su ambiciosa propuesta, las apuestas de muchos noctámbulos se centran en el nuevo mega club ibicenco [UNVRS].

Con la alcaldesa de la noche de BCN

Según relatan los organizadores, la lista final The World's Best Clubs 2025 se dará a conocer en Valencia el día 19 de noviembre en el marco de la 10ª gala de los Golden Moon Awards, que incluye otras muchas categorías, desde festivales a artistas y eventos del ocio nocturno.

Este año, previamente a la gala, el 18 de noviembre se celebrará en el mismo Hotel SH Valencia Palace 5* el 5º Congreso Nacional de Ocio Nocturno, donde se debatirá sobre la situación y tendencias del sector. Este/es encuentro tuvo lugar hace dos años en Barcelona. Entre los participantes figurará precisamente Carmen Zapata, comisionada de la noche del Ayuntamiento de Barcelona.