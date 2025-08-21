Mataró cuelga sus luces de Navidad en pleno agosto por "cuestiones logísticas" y para ser un "referente"

Mataró se prepara, en pleno verano, para la Navidad. El Ayuntamiento de la capital del Maresme ha empezado a colgar sus luces navideñas esta semana, a mediados de agosto, por "cuestiones logísticas" relacionadas con su montaje y con el principal objetivo de convertirse en un "referente" navideño, explica la concejala de Cultura, Promoción de Ciudad y Compras del Ayuntamiento de Mataró, Heidi Pérez.

Las primeras vías de la ciudad en recibir el decorado navideño han sido el Camí Ral y el Camí de la Geganta, y en estos días se están colocando en la calle Montserrat. "Esta es una apuesta que teníamos en este mandato, que era hacer crecer a Mataró como ciudad navideña", ha explicado este miércoles la concejala Pérez. El coste de la compra de la iluminación asciende a 500.000 euros.

Para conseguirlo, Mataró ha anticipado la colocación de sus luces al mes de agosto, algo que normalmente se lleva a cabo en los últimos días de septiembre: "Al final es una cuestión logística, de tiempos, para intentar llegar a ese gran momento, el encendido de las luces, que es a finales de noviembre", apostilla Pérez. Además, la edil ha subrayado que instalar el alumbrado navideño en verano evita alterar considerablemente la movilidad de la ciudad, pues, si hay algún corte de calles, "la ciudadanía no está tan afectada".

Por su parte Josep Valero, ingeniero de Aluvisa, la empresa que instala las luces, comparte las explicaciones de la regidora, dado que se ha doblado en la ciudad el número de puntos de luz a instalar para las fiestas: "Para evitar tener problemas posteriores, hemos aprovechado el mes de agosto, que hay poco movimiento y la ciudad está muy tranquila". El consistorio ha comprado las luces a la empresa cordobesa Ximénez Group, una de las cinco mayores fábricas de luces navideñas de todo el mundo, y la responsable de la iluminación navideña de ciudades referentes de estas fiestas, como Vigo, así como del popular 'superárbol' de Badalona.

13.500 metros de línea de alumbrado

Valero destaca los 13.500 metros de línea de alumbrado que necesitará la nueva instalación lumínica, que considera, de hecho, "una extensión muy elevada". La concejala Pérez ha cifrado en más de 2.000 los elementos de luz que decorarán la capital del Maresme esta Navidad, desde guirnaldas hasta construcciones específicamente situadas en "puntos estratégicos" de Mataró, como rotondas "clave" con mucho tráfico. Asimismo, ha resaltado la importancia de estos últimos elementos para las políticas de promoción turística de la ciudad.

Pérez ha negado que la ciudad quiera "sumarse a ninguna competición" con otros municipios españoles que convierten las fiestas navideñas en un atractivo turístico diferencial. "La empresa que tiene que instalar (las luces) ha decidido empezar así para poder llegar a tiempo ―ha concretado Pérez―, y poder gestionar todo el tema de vacaciones y de horas que se necesitaban para cada tipo de elemento".