El gobierno de Collboni comparecerá ante la oposición por la huelga de socorristas

El gobierno de Jaume Collboni comparecerá en comisión extraordinaria este viernes para informar sobre la huelga indefinida de socorristas. Según han confirmado fuentes municipales a la ACN, la intervención irá a cargo del teniente de alcaldía Albert Batlle. Todo ello después de que Junts, BComú, ERC y PP solicitaran esta semana la comparecencia urgente del ejecutivo municipal para dar explicaciones sobre este conflicto laboral. El texto registrado por la oposición pedía concretamente la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda para que el equipo socialista explique qué respuesta ha dado a las reivindicaciones de los socorristas.

Los vigilantes de las playas llevan más de dos semanas en huelga para reclamar un rediseño del servicio de salvamento y la mejora de sus condiciones laborales. Coincidiendo con la celebración de la comisión, los socorristas han convocado una concentración en la plaza Sant Jaume a las 11.30 horas.

En un comunicado de la CGT, los vigilantes señalan que siguen abiertos al diálogo, pero advierten que no aceptarán “parches” ni la “cronificación” de la precariedad. “La seguridad en las playas no puede seguir dependiendo de licitaciones mal diseñadas”, indican. Además, critican a la empresa concesionaria, FCC, por su “incapacidad” para gestionar el servicio. “La responsabilidad de desbloquear este conflicto y dignificar el servicio sigue estando en manos del Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros seguimos dispuestos al diálogo y a alcanzar un acuerdo”, concluyen.