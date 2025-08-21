La escasa vivienda nueva en Barcelona cuesta de 273.000 euros a 20 millones y evoluciona con cocinas abiertas y piscinas

De los 273.000 euros por un piso de 2 habitaciones y 61 metros cuadrados en el modesto barrio de Trinitat Vella, a los 20 millones de euros por exclusivos chalets de 901 m2 en Pedralbes. La oferta de vivienda de obra nueva en Barcelona es muy escasa, con unas 85 promociones en fase de comercialización (casi las mismas que Zaragoza, por poner un ejemplo) pero abarcan casi todos los distritos y precios.

Más allá de los extremos, la oferta a estrenar se adapta a los nuevos estilos de vida de la ciudad, con algunas tendencias imparables, como las cocinas integradas en el salón comedor, los baños en suite para la habitación principal, dormitorios más grandes que hace una década y más exteriores, y la dotación de zonas comunes de ocio, siempre que el planeamiento urbanístico, el volumen de pisos o el coste lo permitan.

La franja de precios es diversa, pero en zonas céntricas es difícil encontrar opciones por debajo de 400.000 euros, que suelen ser de una habitación. Por tres habitaciones los precios se suelen elevar por encima de los 700.000 euros en el Eixample, y tanto allí como en la zona alta es habitual rebasar el millón según la altura o el tipo de finca. Por distritos, en estos momentos los barrios de Sant Martí son los que aglutinan más promociones (al menos 17), seguidos por el Eixample y Sants-Montjuïc. Los precios más asequibles se encuentran en los barrios más periféricos, en Horta-Guinardó, Sant Andreu y la pujante Marina del Prat Vermell de Sants, desde apenas 300.000 euros por los más pequeños.

Cabe recordar que en 2024 el precio medio de la obra nueva en el mercado libre en la capital catalana se situó en 689.881 euros, por pisos promedio de 83 m2 y la mayoría de veces de 2 habitaciones, seguidos por los de 3. según datos de la Associació de Promotors de Catalunya (APCE). A lo largo del año hubo 175 promociones en activo (algunas de 2023), equivalentes a 3.219 viviendas, con muchas ventas sobre plano y Horta-Guinardó como el distrito con la oferta más prolija.

Salón cocina de un piso en la rehabilitación integral de lujo de Rambla Catalunya, 50, comercializado por Ola Living. / Idealista

En estos momentos, la foto fija del mercado --sin datos oficiales ni estadística-- en las plataformas inmobiliarias suma en torno a las 85 promociones, una cifra escasa para el tamaño de la urbe y donde la demanda de vivienda supera con creces la oferta. El año pasado los pisos iniciados ya cayeron más del 10% por efecto de la normativa municipal de reserva del 30% para vivienda protegida en bloques nuevos y rehabilitaciones, una medida que Collboni quería modificar, de momento sin éxito por falta de acuerdo político. El presidente de APCE, Xavier Vilajoana, apunta a la normativa como principal causa del déficit constructivo. En Barcelona no sobra suelo, pero sí hay muchas opciones de rehabilitar o de viejos edificios por derribar y levantar de nuevo, tercia.

Lo que se lleva

¿Y cómo son las viviendas disponibles para quienes buscan y se pueden permitir la obra nueva? De entrada hay que matizar que la gran mayoría de opciones en distritos como el Eixample y Ciutat Vella son rehabilitaciones integrales que se han saldado con nuevas distribuciones del espacio y dotaciones de servicios. El año pasado supusieron un tercio del total de la oferta. En unos y otros casos, la sostenibilidad y los aislamientos acústicos y térmicos han pasado a ser fundamentales, gracias a las nuevas técnicas constructivas y la búsqueda de la mayor eficiencia energética posible.

Gimnasio en la promoción Nou Barcelona de Corp en Sant Andreu, a partir de 416.000 euros por pisos de dos habitaciones. / Habitaclia

En climatización sigue en aumento la aerotermia y en menor medida la calefacción de suelo radiante, mientras va perdiendo fuelle la de gas, según los datos de la patronal. Pero este relevo no es siempre posible porque la normativa sobre construcción sigue "parametros urbanísticos del siglo pasado", mantiene Vilajoana, lo que impone unas alturas que no siempre son compatibles con las instalaciones más modernas y eficientes, se queja.

Un paseo virtual por la oferta actual revela las nuevas funcionalidades de las viviendas. Salvo casos de lujo y generosidad de espacio, en Barcelona cada metro cuadrado cotiza a precio de oro, de modo que el diseño se centra en la optimización de espacios, evitando pasillos y pérdida de metros realmente útiles. Ese es uno de los motores de la irrupción hace pocos años de las cocinas integradas en los salones, el llamado 'concepto abierto' importado de países como EEUU, que en Barcelona no tiene que ver solo con la socialización familiar mientras se prepara la comida, sino también con generar sensación de amplitud.

Promoción Port Montjuïc de Culmia desde 449.000 euros, en Sants-Montjuïc. / Habitaclia

Sobre todo, teniendo en cuenta que la ciudad cada vez tiene más hogares unipersonales y las familias son más reducidas. Pero pese a ello poco más de la décima parte de la obra nueva son pisos de una habitación, porque como apunta Vilajoana, incluso quienes viven solos demandan una segunda habitación para invitados o un despacho (el año pasado el 41,4% de la oferta nueva fue de 2 habitaciones). En este caso esas cocinas abiertas muchas veces se componen de un solo frente que queda integrado en el salón, porque además crecen los hogares donde sus ocupantes cocinan poco o reclaman otras prioridades. Se impone la reducción al máximo de tabiques y la opción de espacios más modulares, por ejemplo con paneles correderos, señalan diversos promotores consultados.

Baño de una vivienda de obra nueva en Trinitat Vella, comercializada por landCo, desde 273.000 euros. / Idealista

El arquitecto Jose Toral, del despacho Peris Toral Arquitectes, señala como tendencia que "los nuevos hogares van a ser hogares sin jerarquía, en los que todas las habitaciones son iguales y de mayor tamaño que las que tenemos ahora". Cita una promoción en la que trabajan donde todas son de 13 metros cuadrados y sin pasillo. Subraya que "la cocina es el gran distribuidor de la casa y el tradicional salón-comedor desaparece, entre otras razones porque el espacio de la sala cada vez pierde más su función de punto de reunión familiar". En cambio, ahora "ese rol lo ejerce precisamente la cocina, que se une al comedor".

De la reunión en torno a la chimenea, la radio y luego la televisión, se ha evolucionado al "ocio individual": "Cada persona lo disfruta en su espacio más privado, normalmente el dormitorio", agrega el experto.

Venta sobre plano y piscinas

Como la venta sobre plano sigue siendo frecuente (propulsa los créditos bancarios para ejecutar las obras), en algunos casos el comprador aún tiene libertad para pequeñas alteraciones en la distribución (como quitar una habitación) o bien sobre los acabados (entre una misma gama de parquets o azulejos, por ejemplo), detalla Vilajoana. Estéticamente, se imponen los suelos en tonos de madera clara, crecen los de microcemento, e imperan los azulejos minimalistas, con efectos piedra, madera o mármol, del gusto más universal posible.

El frente de cocina que cerrado se integra en el salón y oculta todos los electrodomésticos integrados, en la promoción de Viladomat, 15. / Idealista

A la hora de estimular al comprador, los promotores saben que las zonas comunitarias son un poderoso imán. Pero estas están coartadas por los planeamientos urbanísticos. De ese modo, en zonas en plena expansión como la Marina del Prat Vermell en Sants-Montjuïc (como el edificio Oslo de AQ Urban Fira, desde 378.000 euros por 79 m2 y dos habitaciones, o el edificio París) o la Sagrera (Sant Andreu) será más fácil encontrar un área ajardinada y con piscina, al haber más espacio y el volumen de vecinos suficiente como para encajar la repercusión del precio por habitáculo.

Pero incluso en viviendas en pleno Eixample, hay constructores que dan cabida a oasis comunitarios, como en el caso de una de las promociones que comercializa Lucas Fox en la calle de Viladomat, 15 (Sant Antoni, con opciones disponibles desde 54 m2 por 484.000 euros) que ejemplifica muchas de las tendencias relatadas. Culmina el paquete de extras con zona para aparcamiento de bicis, bodega, lavadero, gimnasio y terraza compartida.

Las piscinas en 'rooftop' asoman también a promociones del barrio de El Coll en Gràcia (desde 305.278 euros por una habitación), en la Marina del Port (desde 449.000 euros y 3 habitaciones en la promoción de Culmia), en el Guinardó (futura construcción de Casablava, con un duplex de 510.000 euros disponible), en la mismísima calle de Pelai (donde Savills comercializa super apartamentos de diseño de una habitación a 560.000 euros) o en la ronda del Guinardó (Way House las oferta desde 682.000 euros por tres habitaciones y 110 m2), entre otros muchos ejemplos.