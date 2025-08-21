Castelldefels y Gavà trabajan para recuperar la normalidad tras las fuertes lluvias e inundaciones

Las ciudades de Castelldefels y Gavà, ambas en la comarca del Baix Llobregat, trabajan desde primera hora de la mañana y, en algunos puntos, incluso desde la pasada noche para recuperar la normalidad tras las inundaciones y otras afectaciones que han producido las fuertes lluvias de las últimas horas.

Castelldefels fue una de as localidades más afectadas y el Ayuntamiento ha informado en un comunicado que Hubo que cortar cinco calles y bajaron las vallas de los puentes para evitar incidentes debido a la acumulación de agua. En concreto, se quedaron anegadas las calles Barcelona, en el tramo entre las calles Molinot y Pitort; el paseo de la Marina, entre la avenida de la Platja y la calle 7; la avenida República Argentina, entre Marina y Ferrocarril; la avenida de la Platja, entre el Passeig Marítim y Pitort; y en el Passeig Marítim, entre la calle 17 y la 19).

Hacia las 0 horas se bajaron las vallas de los puentes de la ciudad, ubicados en la avenida Málaga, la avenida de la Pineda y el puente de Joanot Martorell. "Un vehículo quedó atrapado en la zona del puente de la avenida Málaga. Afortunadamente, la persona que le ocupaba pudo salir del coche por sus propios medios sin sufrir daños y la grúa municipal retiró el vehículo de la vía", explica el consistorio en un comunicado.

El puente de avenida de la Pineda reabrió sobre las 2 horas de la madrugada. En el caso del puente de la avenida Málaga, después de las labores de limpieza a cargo del personal de la empresa municipal y de la acción de las bombas impulsoras, el puente se pudo reabrir sobre las 4 horas de la madrugada. Además, durante la madrugada también se tuvieron que realizar cortes puntuales de calzada en la C-31 (caída de árboles) y en la C-32 (por inundación). Así, durante la madrugada se pudieron reabrir al tráfico el puente de la Pineda y el de la avenida de Málaga. "Los equipos municipales siguen trabajando para reabrir lo antes posible el puente de Joanot Martorell y limpiar los diferentes puntos afectados región emergencia metropolitana", añade el texto del consistorio.

Las tres estaciones meteorológicas municipales de Castelldefels han recogido los siguientes datos del episodio de fuertes lluvias:

Centro de la ciudad – Cantidad de lluvia recogida (45,8 mm) / Intensidad máxima de lluvia (235 mm/h)

– Cantidad de lluvia recogida (45,8 mm) / Intensidad máxima de lluvia (235 mm/h) Club Náutico – Cantidad de lluvia recogida (49 mm) / Intensidad máxima de lluvia (261,8 mm/h)

– Cantidad de lluvia recogida (49 mm) / Intensidad máxima de lluvia (261,8 mm/h) La Guaita – Cantita de lluvia recogida (31,4 mm) / Intensidad máxima de lluvia (245,2 mm/h)

En el caso de la vecina Gavà, el Ayuntamiento explica también que los servicios municipales de la ciudad trabajan para "recuperar la normalidad y resolver las incidencias" derivadas de la tormenta de esta pasada noche. Entre las principales afectaciones se han producido inundaciones y desplazamientos de contenedores en varios puntos del barrio de Gavà Mar, así como el arrastre de tierras en distintas ubicaciones de la localidad.