Seis casos reales de ladrones y traficantes 'pillados' por infracciones de tráfico en Barcelona este verano

Hace tres semanas, los Mossos d’Esquadra pararon a un camionero en el Alt Empordà porque estaba hablando por teléfono. En un primer momento parecía una simple infracción de tráfico, pero al inspeccionar la carga descubrieron que, además de fruta, el vehículo transportaba palets distintos al resto que contenían 196 kilos de cocaína, 202 kilos de hachís y 10,2 kilos de marihuana.

Aunque pueda parecer un caso excepcional, la policía descubre a través de infracciones de tráfico a personas que transportan material ilegal, especialmente en Barcelona. Para ilustrarlo, hemos recopilado seis historias de la Guardia Urbana, sobre personas detenidas este verano en la capital catalana porque una infracción básica las delató.

Un olor a marihuana que dio pistas

La noche del 12 de agosto, en Ciutat Vella, un conductor cometió una infracción de tráfico. Cuando los agentes de la Guardia Urbana se acercaron al vehículo, detectaron un fuerte olor a marihuana. Al inspeccionarlo, encontraron una gran cantidad de piezas de motocicleta sin documentación, presuntamente de origen ilícito, que transportaba en el maletero. Además, la policía incautó 2.000 euros en efectivo y detuvo a tres personas.

La falta de casco destapa una moto robada

En el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, la Guardia Urbana sorprendió a un individuo que circulaba de manera negligente y sin casco. Al darle el alto, el pasado 2 de julio, el conductor abandonó la moto, salió corriendo con una tableta electrónica y trató de esconderse en un portal de Pedralbes. Cuando fue localizado, amenazó a un agente con un palo, pero finalmente fue detenido por una patrulla de los Mossos d’Esquadra. Al ser identificado, se comprobó que conducía una moto robada y sin permiso de conducir. El detenido tampoco pudo justificar la procedencia de la tableta electrónica.

Demasiados nervios por una multa de tráfico

El 16 de agosto, en el distrito del Eixample, una patrulla de la Guardia Urbana detuvo a un motorista que había cometido una infracción. Lo que podía haber quedado en una simple multa despertó las sospechas de los agentes debido al excesivo nerviosismo del conductor. Al registrar sus pertenencias, encontraron grandes cantidades de droga escondida en objetos cotidianos modificados para ocultarlas, como una lata de refresco, unos zapatos o un desodorante. El hombre transportaba: 140 g de cocaína, 600 cc de éxtasis líquido, 453 g de setas alucinógenas, más de 83 g de MDMA y 3.000 euros en efectivo.

Por no llevar cinturón en el taxi, pillado con drogas

En el distrito de Sant Martí, una patrulla detuvo un taxi el 18 de julio porque uno de los pasajeros no llevaba el cinturón de seguridad. El hombre mostró una actitud nerviosa y evasiva, lo que llevó a los agentes a revisar su equipaje. En el registro encontraron 45 tabletas de hachís con un peso total de 4,7 kg. El individuo fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas.

En sentido contrario y por la acera con una moto robada

En el barrio del Raval, una patrulla de la Guardia Urbana sorprendió a un individuo que circulaba en sentido contrario y por la acera con una moto. El conductor desobedeció las órdenes de los agentes, aunque finalmente fue interceptado. Se comprobó que la moto era robada y que carecía de permiso de conducir. El hombre fue detenido y el vehículo recuperado fue devuelto a su propietario legítimo.

Imprudencias con carné retirado y heroína en el coche

En la calle Balmes, en el barrio de Gràcia, la Guardia Urbana paró a un conductor por una infracción de tráfico. Los agentes comprobaron que tenía el carné retirado por una resolución judicial y, ante su actitud nerviosa, registraron el vehículo. En su interior encontraron 45,2 g de heroína y 455 euros en efectivo. El hombre fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.