Las carreteras catalanas participan en el entrenamiento de la IA para la conducción autónoma

La red de carreteras de la Generalitat será un banco de pruebas para la IA aplicada a la conducción autónoma, la gestión de las carreteras y la seguridad viaria. El Departament de Territori facilitará la plataforma física y los datos de la red de su titularidad para desarrollar algoritmos y testar modelos relacionados con la conducción autónoma y la monitorización de la infraestructura. En concreto, se proporcionarán datos del inventario digital de las carreteras y la telemetría y las cámaras de inspección de los vehículos de los equipos de conservación de la red viaria del Departament. Estos datos servirán para entrenar modelos y simuladores de conducción autónoma.

La iniciativa forma parte del proyecto europeo Elliot sobre Inteligencia Artificial. La Generalitat participa junto con una treintena de instituciones, universidades, empresas y centros de investigación de 12 países europeos en esta iniciativa que durante cuatro años, y con un presupuesto de 25 millones de euros financiados por el programa Horizon.

6.000 kilómetros de red

La Generalitat es titular de la mitad de la red viaria del territorio, tanto de las carreteras de las redes básicas como las comarcales, excepto las reservadas a la titularidad del Estado. En total suman casi 6.000 kilómetros de red. La conducción autónoma y la gestión de carreteras es uno de los aspectos destacados de un programa que entronca con la estrategia de desarrollar nuevas capacidades de la IA en Europa.

El proyecto Elliot se basa en el desarrollo de Modelos Fundacionales Multimodales Generalistas abiertos, es decir, sistemas de IA diseñados para aprender conocimientos y patrones generales a partir de grandes cantidades de datos de todo tipo, como imágenes, información, señales de sensores, series temporales y datos satelitales. La IA deberá ser capaz de transferir todo el conocimiento a distintas tareas específicas.

En el programa participa el superordenador MareNostrum, junto con otros de la infraestructura europea de supercomputación, como el JUPITER, Leonardo y LUMI, y el Centro Nacional de Supercomputación de Suiza.