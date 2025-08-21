Más de la mitad de las estaciones de metro de Barcelona reducirán máquinas de venta de tarjetas

El metro de Barcelona encara una renovación generalizada de las máquinas de venta de títulos de transporte en las estaciones de seis líneas de la red, todas excepto la L9 y la L10. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tiene en marcha el proceso para adquirir terminales con prestaciones ahora inexistentes, como la posibilidad de que despachen tarjetas de plástico de la T-mobilitat y permitan el pago por aplicaciones como Bizum. Sustituirán a los modelos ahora instalados en 108 paradas de metro y la del funicular de Montjuïc, que la empresa pública califica de obsoletos y desactualizados, lo que las expone a sufrir ataques informáticos. Además, TMB reducirá los expendedores instalados aprovechando el reemplazo será progresivo durante tres años y tres meses, a partir del momento en que se adjudique el contrato valorado en 27,3 millones de euros.

Según la información de TMB consultada por EL PERIÓDICO, algo más de la mitad de las estaciones contarán con menos máquinas que las que disponen ahora. De acuerdo a la documentación del concurso para relevar terminales, 66 estaciones perderán aparatos de venta de billetes. En cambio, 43 paradas mantendrán el mismo número de terminales que ya poseen. Ninguna estación de la L1, la L2, la L3, la L4, la L5 y la L11 tendrá más unidades que las que contabiliza ahora.

“El concurso prevé que todas las estaciones dispongan de máquinas de autoventa”, puntualiza TMB. Todas conservarán al menos dos terminales. En la siguiente tabla se puede consultar cuántos equipos en funcionamiento existen por paradas y qué cifra permanecerá tras renovarse los aparatos.

Por estaciones

La mayoría de estaciones pierden una o dos máquinas, al bajar de cinco a tres aparatos o de tres a dos unidades. Las que ya cuentan con un par seguirán con la misma cifra una vez que lleguen los modelos con la tecnología al día. En algunas paradas concretas se llegará a prescindir de tres máquinas o más.

Tanto en el intercambiador de Espanya como en el de Catalunya -donde confluyen dos líneas de metro en cada estación- se pasará de 14 equipos operativos en total a 10. Diagonal (L3 y L5) recortará de 12 a ocho los aparatos instalados y Urquinaona (L1 y L4), de 11 a ocho. La disminución en Hostafrancs (L1) será de ocho aparatos a cinco y en Arc de Triomf (L1), de siete a cuatro.

En cambio, otras estaciones que permiten hacer trasbordo descontarán solo una o dos terminales. La Sagrera (L1 y L5) perderá una y baja de ocho a siete, mientras que Passeig de Gràcia (L2, L3 y L4) eliminará dos máquinas y bajará de 13 a 11. Clot (L1 y L2) y Universitat (L1 y L2) se desprenderán de dos aparatos, con lo que pasarán de dotarse de siete unidades a cinco. También hay intercambiadores que continuarán equipados con el mismo número de expendedores: Sagrada Família (L2 y L5) conservará 11 dispositivos y Verdaguer (L4 y L5) y Maragall (L4 y L5) retendrán los seis que poseen cada uno.

Uso y afluencia

TMB explica a EL PERIÓDICO que “se ha hecho una previsión de reparto de máquinas autoventa analizando la afluencia de viajeros” y “el uso que se hace” de las expendedoras de tarjetas de transporte. Con la licitación en marcha, la empresa espera comprar 290 dispositivos en el supuesto bajo o 397 en el supuesto de máximos. Al mismo tiempo, retirará 761 unidades, de las que 495 están ahora operativas.

La compañía señala que la expansión de la T-mobilitat y la opción de comprar y recargar los títulos de forma virtual han hecho decaer el uso de las expendedoras. “La principal razón para encargar menos máquinas de las que hay ahora es la previsión de que las ventas presenciales seguirán disminuyendo progresivamente en favor de los canales digitales”, pronostica TMB.

La empresa también aduce que ha tenido en cuenta que “buena parte de los billetes que se adquieren en estas máquinas, el 37%, son billetes sencillos”. Además, añade que “en algunas estaciones ya se está dando la opción de validar directamente con la tarjeta de crédito cuando se trata de un billete sencillo”. “Es un sistema que se irá extendiendo”, apostilla.