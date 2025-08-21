Barcelona inicia la renovación de 44 ascensores y escaleras mecánicas en los barrios de montaña

Accesibilidad
Los barrios de montaña de Barcelona cuentan con más de 150 escaleras mecánicas y ascensores en muchos puntos para salvar los desniveles. El Ayuntamiento llevará a cabo entre 2025 y 2027 un total de 44 actuaciones de renovación de ascensores y escaleras mecánicas, además de mejoras en la señalización. En total se harán 31 actuaciones en ascensores, 11 actuaciones para renovar 24 escaleras mecánicas y otras dos para el cambio de señalización, con la introducción de nuevos elementos como paneles informativos led. Se trata, según el consistorio, de un mantenimiento preventivo, evitando que lleguen al final de su vida útil.
En total se actuará en seis distritos: Sants-Montjuïc, Sarrià - Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí. La mayoría de actuaciones se concentrarán en los barrios de montaña para mejorar su accesibilidad.
Principalmente en Nou Barris
En Nou Barris se sustituirán o modernizarán 14 ascensores y dos escaleras mecánicas. En Sants-Montjuïc se actuará sobre tres ascensores; en Sarrià – Sant Gervasi en dos ascensores y dos escaleras mecánicas; en Horta-Guinardó se realizará la actualización de ocho ascensores y siete escaleras mecánicas; y en Sant Andreu y Sant Martí se actuará en otros dos ascensores.
En 2025 se iniciarán nueve actuaciones, en 2026 se realizarán 25 y, finalmente, en 2027 se ejecutarán 10.
El año pasado, en 2024, los 55 ascensores de la ciudad acumularon 7,8 millones de viajes. Las 100 escaleras mecánicas, de las que el 61% son reversibles, tuvieron 20,6 millones de usuarios.
