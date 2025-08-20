Rescatan a una octogenaria en L'Hospitalet que se había caído en su casa

Los Bombers de la Generalitat y la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) rescataron a una mujer de 81 años que se había caído en su domicilio y no podía levantarse. Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana de este pasado marte 19 de agosto en la avenida de Josep Tarradellas, en el barrio del Centre.

Los servicios de emergencia fueron requeridos entonces para atender a la vecina octogenaria. En un comunicado, la policía hospitalense explica que los Bombers accedieron a la vivienda a través del balcón y facilitaron la entrada al personal sanitario de la ambulancia de la Guardia Urbana. "La hemos atendido en el mismo domicilio, sin necesidad de traslado", señala la propia Guardia Urbana.

Más allá del suceso en sí, la Guardia Urbana, en el mismo texto, aconseja a las personas mayores y sus allegados que hagan uso de recursos como la teleasistencia, el colgante con el botón de emergencias que se puede solicitar en las concejalías de distrito, o trazar una red de apoyo en el barrio y "mantener contacto con la familia, vecinos de confianza, casales de ancianos, centros de día, ambulatorios, farmacias y servicios sociales".

"Recuerda que el contacto habitual con familia, vecinos y servicios del barrio es esencial para garantizar una respuesta rápida y proteger a nuestros mayores", sigue el comunicado de la policía hospitalense, que insiste también en, el caso de que haya una emergencia, llamar siempre al 112.