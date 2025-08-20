Mataró pide autorización judicial para desalojar un camping ilegal que genera "un riesgo alto de incendio"

El Ayuntamiento de Mataró ha aprobado el decreto para iniciar la ejecución forzosa de clausura de un camping situado en las afueras de la ciudad, a pie de la carretera de Mata. Se trata de un campamento que, ubicado en terrenos rústicos protegidos, "pone en riesgo a personas y bienes, especialmente por el alto riesgo de incendio forestal existente", asegura el ejecutivo local en un comunicado.

Para poder clausurar las dos actividades que se realizan ―la de camping y la de celebración de acontecimientos―, y para las que el Ayuntamiento advierte no disponen de la licencia preceptiva, se pide también en el decreto la autorización judicial para entrar en los terrenos (12 parcelas) y así poder hacer el desalojo de las personas que haya y a la vez desconectar, retirar y/o precintar todos aquellos aparatos, equipos, instalaciones, objetos y residuos que comporten un riesgo de incendio, así como el cierre de suministros que sean necesarios. El decreto lo firmó el alcalde accidental, Miquel Àngel Vadell (PSC), el día 8 de agosto. "El Ayuntamiento de Mataró está en contra del chabolismo y apuesta por la protección de esta zona agrícola y forestal", sostiene el consistorio.

Este es el último paso desde que el 19 de junio el alcalde, David Bote (PSC), iniciase el procedimiento con la firma de un primer decreto en el cual se daba a la empresa mercantil Nayla BNS SL (arrendataria de los terrenos) los plazos legales para realizar las alegaciones que estimaran. Dado que no se presentó ninguna, el 16 de julio se hizo otro decreto donde se acordaba la clausura y se abría un plazo de cinco días para que la empresa hiciera el desalojo de forma voluntaria y retirara todos los elementos que pudieran comportar riesgo de incendio. Este decreto también daba 30 días para la retirada del resto de construcciones e instalaciones existentes, como cubiertas, casetas o barracas.

El día 6 de agosto, técnicos de Protecció Civil, Serveis Urbans y Policia Local se personaron en el camping para comprobar si se había realizado el desalojo, pero no se les permitió la entrada. Por ello, se ha tenido que pedir la autorización judicial para entrar. Durante la misma inspección, se constató que la actividad habitual del camping se mantiene en funcionamiento.

El decreto también contempla el dispositivo de emergencia de Benestar Social para atender a aquellas personas que lo requieran. El Ayuntamiento advierte que todos los gastos que se deriven de la ejecución subsidiaria de clausura repercutirán a la empresa arrendataria, Nayla BNS SL.

Tres años de expedientes

Desde el año 2022, el Ayuntamiento tiene abiertos varios expedientes de disciplina urbanística contra los propietarios de los terrenos, Inmobiliària Mar SLU (antiguamente, La Llave de Oro), que a su vez los tiene alquilados a dos personas bajo el nombre de la empresa Nayla BNS SL. Se trata de fincas donde no está permitido edificar porque los terrenos están protegidos y es incompatible con la actividad que se pretende hacer, sostiene el Ayuntamiento, que asegura haber advertido a los gestores de este camping ilegal sobre "la gravedad de los hechos y de las graves consecuencias derivadas de la actividad que realizan y permiten". Asimismo, indica haber ofrecido total colaboración a la Fiscalía de Medio Ambiente y a los Mossos d'Esquadra, que investigan los hechos.

El caso está también en manos de los juzgados de Barcelona, donde se denunciaron inicialmente los hechos. Primero se instó a la empresa arrendataria a cesar la actividad y después se comunicó a los propietarios que son responsables subsidiarios de los hechos. Además, el Ayuntamiento ha levantado expedientes sancionadores con multas por valor de más de 25.000 euros ―que han sido recorridas por los promotores― en algunas de las fincas donde se han constatado obras ilegales o división de parcelas donde se alojan personas instaladas en caravanas, bungalows o similares.

A todos estos expedientes, se sumó el decreto del 19 de junio por el cual se iniciaba el procedimiento de clausura. De la misma manera, también se decretó subsidiariamente el cierre de una parcela (plaza de la Verema, 3-13), adyacente al camping ilegal, que se precintó. El Ayuntamiento explica que allí se realizaban tareas como desbroce, movimiento de tierras y tala de árboles sin la licencia de obras pertinente, supuestamente para abrir un nuevo acceso al camping.

Alto riesgo de incendio

Los terrenos están situados en una zona periurbana de especial protección natural, a pie de la carretera de Mata, y se encuentran delimitados por vallas, por lo cual no es posible ni acceder ni circular libremente, lo que además impide el acceso de los vehículos de bomberos en caso de incendio forestal. El peligro es patente, ya que en los últimos meses se han producido cuatro incendios en la zona forestal periurbana de la capital del Maresme.

El consistorio se muestra preocupado, ya que la existencia de personas viviendo de manera continuada en el camping "incrementa muy notablemente el riesgo de incendio forestal, puesto que son muchas las actividades ordinarias que pueden provocar un accidente", como por ejemplo el mero hecho de cocinar, calentarse, usar aparatos o conexiones eléctricas. Además, finaliza el ejecutivo municipal, el recinto no dispone de suficientes medidas de protección en caso de incendio ni tampoco de la información sobre los riesgos que comporta vivir en estas condiciones ni de las medidas a tomar en caso de emergencia, lo que implica "no tener la suficiente capacidad de respuesta ante una posible situación de emergencia".