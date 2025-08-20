Temporal

L'Hospitalet lidera las llamadas al 112 durante las fuertes lluvias del Baix Llobregat y el Barcelonès

Última hora de las lluvias en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo

Una rama caída sobre un coche durante un episodio de fuertes lluvias en L'Hospitalet y el Baix Llobregat.

Una rama caída sobre un coche durante un episodio de fuertes lluvias en L'Hospitalet y el Baix Llobregat. / Bombers de la Generalitat

L'Hospitalet de Llobregat
Las comarcas del Baix Llobregat y el Barcelonès han sufrido lluvias intensas que han generado distintas incidencias durante el mediodía de este 20 de agosto. En pocos minutos, un cielo nublado del que no había caído aún una sola gota ha descargado con fuerza sobre algunas de las localidades que integran estas dos comarcas.

Según datos oficiales del teléfono de emergencias 112, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha sido el municipio que más llamadas ha registrado (56) en estas dos comarcas durante este episodio de lluvias. En el conjunto del Barcelonès se han producido 62 llamadas al 112 y en Baix Llobregat 30. Muchas de estas llamadas están relacionadas con problemas derivados de la lluvia, como inundaciones y otros incidentes. Protecció Civil ha informado también de que, en estas localidades, se han superado los 20 litros por metro cuadrado en apenas en 30 minutos.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han dado a conocer que también han recibido 57 avisos en el lapso de una hora a consecuencia de las fuertes lluvias, la mayoría por acumulaciones de agua. Los servicios que se han realizado han sido por la caída de ramas en la vía y por pequeñas inundaciones. En concreto y por comarcas, los Bombers han recibido 28 llamadas procedentes del Baix, 26 del Barcelonès y tres del Vallès Occidental.

Las autoridades de emergencias y Protecció Civil han permanecido activas para atender las situaciones que han surgido y mantienen la vigilancia ante posibles nuevas incidencias. Se recomienda a la población seguir atentos a los avisos oficiales y actuar con precaución.

