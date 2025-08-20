Temporal
L'Hospitalet lidera las llamadas al 112 durante las fuertes lluvias del Baix Llobregat y el Barcelonès
Última hora de las lluvias en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Las comarcas del Baix Llobregat y el Barcelonès han sufrido lluvias intensas que han generado distintas incidencias durante el mediodía de este 20 de agosto. En pocos minutos, un cielo nublado del que no había caído aún una sola gota ha descargado con fuerza sobre algunas de las localidades que integran estas dos comarcas.
Según datos oficiales del teléfono de emergencias 112, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha sido el municipio que más llamadas ha registrado (56) en estas dos comarcas durante este episodio de lluvias. En el conjunto del Barcelonès se han producido 62 llamadas al 112 y en Baix Llobregat 30. Muchas de estas llamadas están relacionadas con problemas derivados de la lluvia, como inundaciones y otros incidentes. Protecció Civil ha informado también de que, en estas localidades, se han superado los 20 litros por metro cuadrado en apenas en 30 minutos.
Por su parte, los Bombers de la Generalitat han dado a conocer que también han recibido 57 avisos en el lapso de una hora a consecuencia de las fuertes lluvias, la mayoría por acumulaciones de agua. Los servicios que se han realizado han sido por la caída de ramas en la vía y por pequeñas inundaciones. En concreto y por comarcas, los Bombers han recibido 28 llamadas procedentes del Baix, 26 del Barcelonès y tres del Vallès Occidental.
Las autoridades de emergencias y Protecció Civil han permanecido activas para atender las situaciones que han surgido y mantienen la vigilancia ante posibles nuevas incidencias. Se recomienda a la población seguir atentos a los avisos oficiales y actuar con precaución.
- Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia
- Barcelona tendrá un próximo puente de cuatro días: no queda tanto
- El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
- Un polémico impuesto del área de Barcelona arrastra cobros millonarios pendientes desde hace más de una década
- El humo de los incendios mitiga las máximas del 'peor día' de la ola de calor en Catalunya
- Los mil destierros de los Encants, el mercado viajero de Glòries
- Una nueva veintena de cámaras vigilarán la seguridad en los barrios del Centro y Fondo en Santa Coloma
- La Illa Glòries comienza a latir con las primeras mudanzas de nuevos vecinos