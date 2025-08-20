Gavà inicia actuaciones para recuperar el césped del estadio de la Bòbila tras las quejas por el mal estado del mismo

El Ayuntamiento de Gavà (Baix Llobregat) ha emitido un comunicado en el que afirma que está tomando las "medidas necesarias" para restablecer el buen estado del césped del estadio municipal La Bòbila. La actuación llega tras las quejas en redes sociales por el estado de la hierba a pocos días del inicio de la pretemporada de fútbol.

En el texto y en respuesta a los mensajes publicados, el consistorio señala que el campo de fútbol ha sufrido una "grave enfermedad" que ha afectado a todo el césped fruto de "las altas temperaturas constantes de las últimas semanas, combinadas con la alta humedad ambiental (especialmente nocturna)". Por ello, dice el ayuntamiento en el comunicado, se realizarán "tratamientos fitosanitarios" a lo largo de esta semana, mientras que, la semana que viene, "se realizará la escarificación del terreno y la resiembra".

"Desde el ayuntamiento queremos dejar claro que se han llevado a cabo todos los tratamientos y acciones preventivas necesarias", sigue el texto, en el que el consistorio niega que "se trata de regar de más o de menos, como se ha comentado en redes sociales" y asevera que "no se puede hacer nada más ante este clima extremo y excepcional que hemos sufrido durante el verano" y con la variedad de césped que tienen el terreno de juego.

Así, hasta que se recupere el buen estado del césped, los entrenamientos habituales y los partidos del CF Gavà se han trasladado a Can Torelló.