Desalojado en Badalona un edificio de viviendas tras el colapso del forjado de un piso

Los Bombers de la Generalitat han desalojado completamente el número 101-105 de la calle Mare de Déu de Lorda, en el barrio de Llefià de Badalona, tras colapsar el falso techo de la cocina y el forjado del primer piso. Dos personas han sido atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y el Ayuntamiento apunta a que no han resultado heridas de gravedad.

Los hechos, avanzados por el digital 'Tot Badalona' han sido confirmados a EL PERIÓDICO por el cuerpo de bomberos, que ha procedido a la evacuación de las 12 viviendas del bloque por motivos de seguridad.

Cuatro dotaciones de Bombers han acudido al lugar. Fuentes municipales explican que ya se han desplegado la Guàrdia Urbana y los técnicos municipales, para realizar los análisis pertinentes de la estructura del bloque.

El alcalde Albiol ha asegurado en una publicación en X que las personas afectadas serán atendidas en el Centre Cívic de la Salut de la cuarta ciudad catalana: "Lo más importante es que no hay que lamentar víctimas", ha expresado el alcalde.