En el barrio de Llefià
Desalojado en Badalona un edificio de viviendas tras el colapso del forjado de un piso
Dos personas han sido atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques
Desalojado por "riesgo alto de colapso" uno de los edificios afectados por el derrumbe mortal en Badalona
Gerardo SantosGerardo Santos
Periodista de información local. Durante diez años trabajé como redactor freelance para diversas publicaciones y para medios como los diarios Línia, centrado en el Barcelonès Nord.
Los Bombers de la Generalitat han desalojado completamente el número 101-105 de la calle Mare de Déu de Lorda, en el barrio de Llefià de Badalona, tras colapsar el falso techo de la cocina y el forjado del primer piso. Dos personas han sido atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y el Ayuntamiento apunta a que no han resultado heridas de gravedad.
Los hechos, avanzados por el digital 'Tot Badalona' han sido confirmados a EL PERIÓDICO por el cuerpo de bomberos, que ha procedido a la evacuación de las 12 viviendas del bloque por motivos de seguridad.
Cuatro dotaciones de Bombers han acudido al lugar. Fuentes municipales explican que ya se han desplegado la Guàrdia Urbana y los técnicos municipales, para realizar los análisis pertinentes de la estructura del bloque.
El alcalde Albiol ha asegurado en una publicación en X que las personas afectadas serán atendidas en el Centre Cívic de la Salut de la cuarta ciudad catalana: "Lo más importante es que no hay que lamentar víctimas", ha expresado el alcalde.
