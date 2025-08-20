Edición 2025
Los colmados de Sants cerrarán toda la noche durante la fiesta mayor
Este tipo de tiendas, con autorización para vender alcohol, tendrán que bajar la persiana entre las 22 h y las 7 h del 23 al 31 de agosto
Sants presenta el cartel y el programa de su Fiesta Mayor 2025
Laia Carpio Fusté
El Ayuntamiento de Barcelona ordena otro año más el cierre de todos los colmados de Sants entre las 22 h y las 7 h mientras dure la Fiesta Mayor del barrio, del 23 al 31 de agosto. Específicamente, deberán bajar la persiana los locales comerciales de venta de alimentación con permiso de venta de alcohol de menos de 300 m² que se encuentren dentro del área delimitada por la acera sur de la avenida Madrid, la rambla Brasil/Badal, la calle Constitución y la calle Numancia/Tarragona (acera Llobregat).
Según el ayuntamiento, que ha informado de la medida en un comunicado este miércoles, el cierre de los colmados busca “reducir el consumo de alcohol en la vía pública y disminuir las conductas incívicas y los botellones” a fin de “hacer más compatible la participación en la Fiesta Mayor con el descanso del vecindario” y reducir “la suciedad en la vía pública derivada de la actividad de botellón”.
En el mismo comunicado, el ayuntamiento ha explicado que reforzará el dispositivo de limpieza: “Diariamente, una media de ochenta trabajadores y trabajadoras de la limpieza realizarán tareas de barrido, riego y vaciado de papeleras, así como el repaso de los principales espacios y calles donde hay actividad de Fiesta Mayor”.
Puntos Lila
En el estand del Espai Castellers (aparcamiento de la calle Viriat) se ubicará un Punto Lila de información para prevenir las agresiones machistas y para atender y asesorar a las personas que lo necesiten. El Ayuntamiento de Barcelona también ha confirmado que habrá parejas itinerantes junto al escenario de los Castellers de Sants. El Punto Lila estará activo el sábado 23, el viernes 29 y el sábado 30, en horario de 23.00 a 04.00 horas, y del domingo 24 al jueves 28, en horario de 22.00 a 03.00 horas.
Además, el martes 26 de agosto, en horario de 22.00 a 03.00 horas, se abrirá otro Punto Lila en el estand del parque de la España Industrial para atender al público de los conciertos de mayor formato que ofrece la programación unitaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia
- Barcelona tendrá un próximo puente de cuatro días: no queda tanto
- El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
- Un polémico impuesto del área de Barcelona arrastra cobros millonarios pendientes desde hace más de una década
- El humo de los incendios mitiga las máximas del 'peor día' de la ola de calor en Catalunya
- Los mil destierros de los Encants, el mercado viajero de Glòries
- Una nueva veintena de cámaras vigilarán la seguridad en los barrios del Centro y Fondo en Santa Coloma
- La Illa Glòries comienza a latir con las primeras mudanzas de nuevos vecinos