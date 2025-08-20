Los colmados de Sants cerrarán toda la noche durante la fiesta mayor

El Ayuntamiento de Barcelona ordena otro año más el cierre de todos los colmados de Sants entre las 22 h y las 7 h mientras dure la Fiesta Mayor del barrio, del 23 al 31 de agosto. Específicamente, deberán bajar la persiana los locales comerciales de venta de alimentación con permiso de venta de alcohol de menos de 300 m² que se encuentren dentro del área delimitada por la acera sur de la avenida Madrid, la rambla Brasil/Badal, la calle Constitución y la calle Numancia/Tarragona (acera Llobregat).

Según el ayuntamiento, que ha informado de la medida en un comunicado este miércoles, el cierre de los colmados busca “reducir el consumo de alcohol en la vía pública y disminuir las conductas incívicas y los botellones” a fin de “hacer más compatible la participación en la Fiesta Mayor con el descanso del vecindario” y reducir “la suciedad en la vía pública derivada de la actividad de botellón”.

En el mismo comunicado, el ayuntamiento ha explicado que reforzará el dispositivo de limpieza: “Diariamente, una media de ochenta trabajadores y trabajadoras de la limpieza realizarán tareas de barrido, riego y vaciado de papeleras, así como el repaso de los principales espacios y calles donde hay actividad de Fiesta Mayor”.

Puntos Lila

En el estand del Espai Castellers (aparcamiento de la calle Viriat) se ubicará un Punto Lila de información para prevenir las agresiones machistas y para atender y asesorar a las personas que lo necesiten. El Ayuntamiento de Barcelona también ha confirmado que habrá parejas itinerantes junto al escenario de los Castellers de Sants. El Punto Lila estará activo el sábado 23, el viernes 29 y el sábado 30, en horario de 23.00 a 04.00 horas, y del domingo 24 al jueves 28, en horario de 22.00 a 03.00 horas.

Además, el martes 26 de agosto, en horario de 22.00 a 03.00 horas, se abrirá otro Punto Lila en el estand del parque de la España Industrial para atender al público de los conciertos de mayor formato que ofrece la programación unitaria.